Przebudują układ torowy na stacji Kabaty

Firma Gulermark, która wygrała przetarg będzie miała rok od podpisania umowy na rozbudowę kubatury części technicznej stacji i układu torowego, montaż urządzeń sterowania ruchem oraz szkolenia dla obsługi.

- Prace modernizacyjne obejmą tak zwaną komorę torów odstawczych stacji Kabaty, więc docelowe rozwiązania nie będą widoczne dla pasażerów, jednakże wpłyną na poprawę przejazdu składów pasażerskich - wyjaśniła rzeczniczka metra Anna Bartoń.

Po zakończeniu przebudowy pociągi metra będą mogły zawracać za stacją pasażerską Kabaty i jednocześnie kolejne składy będą mogły płynnie wjeżdżać na linię z pobliskiej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Wyeliminowane zostaną wydłużone postoje

Bartoń przekazała, że dzięki temu pociągi metra będą sprawniej kursować i wyeliminowane zostaną wydłużone postoje na stacjach dojazdowych do Kabat. Dodała, że wszystkie manewry techniczne pociągów odbywające się aktualnie na torze przy peronie stacji Kabaty (przez co ten peron bywa blokowany dla ruchu pasażerskiego), będą mogły odbywać się pomiędzy stacją a wylotem z tunelu w kierunku STP.

Zaznaczyła, że w perspektywie uruchomienia nowej linii M3 (w początkowym etapie bez STP Kozia Górka), zmiany pozwolą bardziej elastycznie zarządzać ruchem – część pociągów będzie wprowadzana na nową linię właśnie poprzez M1 z STP Kabaty.

W pierwszym etapie prac generalny wykonawca przystąpi do projektowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w rejonie ulic KEN i Iwanowa-Szajnowicza.

