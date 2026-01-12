Logo TVN Warszawa
Ursynów

Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii

Żandarmeria Wojskowa
Okoliczności śmierci bada prokruatura
Źródło: tvn24.pl
Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 29-letniego żołnierza Wojska Polskiego. Jego ciało znaleziono na terenach bagnistych w gminie Iłża (Mazowieckie).

Pochodzący z Legionowa porucznik w piątek, 2 stycznia, brał udział w spotkaniu towarzyskim. Przed północą z niego wyszedł i - jak przekazuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - oddalił się w nieznanym kierunku. Jego bliscy zaalarmowali służby następnego dnia około południa.

"Po otrzymaniu informacji o zaginięciu natychmiast czynności poszukiwawcze rozpoczęli radomscy policjanci. Przekazano, że zaginiony jest żołnierzem, w związku z tym została powiadomiona Żandarmeria Wojskowa i jej funkcjonariusze również brali udział w czynnościach" - zaznacza w mailu wysłanym do naszej redakcji rzeczniczka radomskiej policji.

"Ciało w trudno dostępnym terenie"

Poszukiwania zostały zakończone następnego dnia, kiedy to pograniczu miejscowości Pomorzany i Pakosław w lesie odnaleziono ciało żołnierza. "Dalsze czynności procesowe w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów" - zaznacza Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

- Ciało znajdowało się na zamarzniętych bagnach, w trudno dostępnym terenie - przekazał Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że przeprowadzona sekcja zwłok wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w zdarzeniu.

- Prokuratura bada sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Na tym etapie nie mogę przekazać więcej informacji - zaznaczył Piotr Skiba.

