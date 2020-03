Radny chce zamknięcia Lasu Kabackiego, ratusz odpowiada

"Troska o zdrowie publiczne"

"Nie zamierzamy zamykać"

O sprawę zapytaliśmy ratusz. "Nie zamierzamy zamykać Lasu Kabackiego. Stosujemy się do zaleceń rządowych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wskazuje, że mieszkańcy spacerujący po lesie muszą zachować stosowną odległość między sobą oraz mogą spotykać się wyłącznie w grupach dwuosobowych (nie dotyczy to rodzin)" - odpisała Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta.

I dodała, że w przypadku zgromadzeń w parkach czy lasach służby są zobowiązane do podjęcia interwencji. "Jak czytamy na stronie gov.pl/web/koronawirus/ przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin)" - informuje Gałecka.