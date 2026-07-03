Ursynów Lecą głowy po aferze w Szpitalu Południowym. Dymisje wiceprezydentek Warszawy Alicja Glinianowicz |

Rafał Trzaskowski o dymisji wiceprezydentek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Rafał Trzaskowski będzie dzisiaj gościem Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w "Faktach po Faktach" w TVN24 o 19.25.

- To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym nigdy nie miało prawa się wydarzyć, nie może się powtórzyć i nie powtórzy się - przekazał w piątek Rafał Trzaskowski. Zapewnił, że nieprawidłowości w szpitalu są wyjaśniane.

- Nie ma pozwolenia na bezczynność, nie ma pozwolenia na jakiekolwiek krycie zaniedbań. Nie ma zgody na działania, które podkopują zaufanie mieszkańców - mówił Trzaskowski.

Dymisje wiceprezydentek stolicy

I ogłosił odejście dwóch swoich zastępczyń. - Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je - poinformował prezydent Trzaskowski. Jak dodał, decyzję podjął spokojnie, po głębokim namyśle. - Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy - zastrzegł. Nie zdradził, kto jest zastąpi.

Dymisje to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za obszar zdrowia (nie nadzorowała natomiast pracy Szpitala Południowego, który jest spółką) i edukacji. Aldona Machnowska-Góra była członkinią rady nadzorczej tego szpitala. Jako wiceprezydentka nadzorowała m.in. politykę społeczną, kulturę i zabytki.

Dalsze zmiany w radach nadzorczych

Rafał Trzaskowski przypomniał, że podjął decyzję, aby w radach nadzorczych spółek medycznych nie zasiadali członkowie partii politycznych. I zapowiedział, że ten proces będzie kontynuowany. - Standard odpartyjniania będzie rozszerzony na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze - dodał.

- Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi, sprawują swoje funkcje wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności i lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii - tłumaczył.

- Osoby w zarządach i radach nadzorczych otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii - zapowiedział Rafał Trzaskowski. - Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i postanowi zrezygnować z członkowska w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy radzie nadzorczej miejskich spółek - dodał.

"Zero tolerancji, zero pobłażania"

Poinformował, że w czwartek odbył spotkanie z prezesami i dyrektorami 11 miejskich szpitali, gdzie przypomniał o polityce antykorupcyjnej. - W szpitalach miejskich odbywają się dodatkowe kontrole i audyty SOR-ów i prosektoriów. W Szpitalu Południowym są CBA i prokuratura - wskazał. Dodał, że zobowiązał szefów placówek do ponownego przejrzenia skarg pacjentów, które wpływały w ostatnim czasie.

- Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić. Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania - grzmiał Trzaskowski. - Politycy, jak każdy, leczą się w warszawskich spółkach miejskich i mają do tego prawo. Ale nie mają prawa do tego, by być obsługiwanym poza kolejnością - stwierdził.

Prezydent Warszawy wyraził nadzieję, że lekcja Szpitala Południowego sprawi, że "niejednemu zadrży ręka, kiedy dopisze się do nieswojego dyżuru albo wystawi fakturę za pracę w tych samych godzinach w kilku miejscach na raz".

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