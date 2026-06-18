Ursynów "Będą konsekwencje polityczne". Premier o nadużyciach w Szpitalu Południowym Oprac. Katarzyna Kędra |

Tusk o konsekwencjach politycznych w sprawie Szpitala Południowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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- Mamy zapowiedzianą kontrolę NIK, prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym. Mamy audyt zlecony przez samorząd warszawski. Prezydent Trzaskowski i zarząd miasta wydał w tej sprawie oświadczenie - mówił w Brukseli o działaniach w sprawie Szpitala Południowego premier Donald Tusk.

- Chcę bardzo wyraźnie podkreślić (...) będę naprawdę zdeterminowany i bezwzględny - zapowiedział premier.

"Oczekiwałem od niego natychmiastowej reygnacji"

Jak dodał, nieprawidłowości w pracy Dawida Kacprzyka potwierdziły się między innymi decyzją o zwróceniu przez lekarza pieniędzy szpitalowi. - To jest prawie pół miliona złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja jest związana z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawem i przepisami. Tak, jak wiecie, oczekiwałem od niego natychmiastowej rezygnacji z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, złożył też mandat radnego. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa - powiedział dziennikarzom.

Zdaniem Tuska problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić "niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu". - Wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, tam będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne - zapowiedział premier. - Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo. Ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne - podkreślił.

Premier nie chce, by lekarze pracowali mniej

Według premiera, żeby uniknąć tego typu zdarzeń w innych placówkach, w tym między innymi tak zwanych "znajomości w szpitalu", rząd będzie szukał różnych sposobów, żeby "ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami".

- Ja już widzę, że jest taka fala, żeby uderzyć w zawód lekarza. To jest absurd - ocenił Tusk. Przyznał, że nie pozwoli na żadne decyzje, które spowodują, że "lekarze będą mniej pracowali". - Bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp i dłuższe kolejki - wytłumaczył. - Sprawa wymaga kompleksowego działania, ale będziemy konsekwentni - podsumował.

W czwartek po południu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianach w zarządzie Szpitala Południowego. Ze stanowisk zostały odwołane prezeska zarządu i dyrektorka do spraw medycznych. To cały zarząd. Jest już nowa prezes.

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