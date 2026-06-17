Ursynów Dawid Kacprzyk już nie pracuje w Szpitalu Południowym. "Umowy wypowiedziane" Katarzyna Kędra |

Radny lekarz zarobił 1,6 miliona złotych Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Informujemy, że umowy zawarte pomiędzy Warszawskim Szpitalem Południowym Sp. z o.o. a lekarzem Dawidem Kacprzykiem zostały wypowiedziane przez spółkę" - przekazała nam w środę Marta Wojtach, kierownik działu promocji zdrowia w tej placówce.

Jako pierwsze o rozwiązaniu umów z lekarzem poinformowało Radio dla Ciebie.

W poniedziałek Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, poinformował o rezygnacji Kacprzyka z członkostwa w KO.

Oświadczenie majątkowe

Dawid Kacprzyk to radny dzielnicy Ursus. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz był koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Z informacji, które 29-latek publikuje w sieci wynika, że pracował także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w 2025 roku blisko 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej.

O zarobkach Kacprzyka pisaliśmy szczegółowo w ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl. Jak ustaliliśmy, tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta.

Kontrole w szpitalu

W poniedziałek Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że grafik lekarza pokrywał się m.in. z jego występami w telewizji czy w Senacie.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce trwa kontrola prowadzona przez stołeczny ratusz. Zlecono też audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.

Do Szpitala Południowego weszli także kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola obejmuje między innymi spełnienie wymogów w zakresie personelu lekarskiego na SOR. W środę Jolanta Zarzycka z biura komunikacji społecznej i promocji Centrali NFZ poinformowała nas, że czynności kontrolne są w toku.

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