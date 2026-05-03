Awaria rozjazdów na końcowej stacji
- W niedzielę około południa doszło do awarii rozjazdów na stacji Kabaty. Pociągi linii M1 zawracają na Stokłosach - ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.
Te ustalenia potwierdziła Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego. - Za stacją Kabaty doszło do awarii rozjazdów - przekazała.
Przed godziną 13 Bartoń poinformowała, że usterka została naprawiona, a pociągi wróciły na stałą trasę.
