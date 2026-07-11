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Ursynów

Areszt dla napastnika z Ursynowa. Miał planować zabójstwo kilkunastu policjantów

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Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości o ataku na policjantów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CBZC
Sąd aresztował na trzy miesiące mężczyznę, który w piątek rano zaatakował policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące przygotowywania zabójstwa szefa CBZC, a także kilkunastu policjantów tej formacji - dowiedział się reporter tvn24.pl Robert Zieliński.

W piątek na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Agresor, 29-latek, bez przeszłości kryminalnej, czekał w pobliżu wejścia do budynku CBZC, który mieści się przy ulicy Wąwozowej. Zaatakował kastetem przypadkowego policjanta, który wchodził do pracy. Został zatrzymany chwilę później, w okolicach stacji Metra Kabaty.

- Gdy koledzy obezwładnili pokrzykiwał, że wszystkich nas pozabija - powiedział tvn24.pl jeden z policjantów.

Atak na policjantów na Ursynowie. Są zarzuty

Po skutecznym ujęciu okazało się, że mężczyzna miał przy sobie również maczetę. Ostatecznie dwaj policjanci odnieśli jedynie niewielkie rany, a po pomocy lekarskiej zostali zwolnieni do domów.

Przedmioty znalezione przy zatrzymanym mężczyźnie
Przedmioty znalezione przy zatrzymanym mężczyźnie
Źródło zdjęcia: CBZC

Sprawcą zajął się prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Z naszych informacji wynika, że zgromadził on materiał który pozwolił na sformułowanie aż sześciu zarzutów. Najpoważniejsze dotyczą artykułu 148 paragraf 3 i 5 Kodeksu karnego. Mówią one o przygotowywaniach do zabójstwa wielu osób, za co grozi kara więzienia od dwóch lat do nawet 15.

Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i w sobotnie popołudnie zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące.

Według naszych nieoficjalnych informacji, mężczyzna nie miał wcześniej kryminalnych notowań, nie był również "w zainteresowaniu" funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jednak po przeglądzie jego telefonów, komputerów okazało się, że celem jego działania miało być zamordowanie komendanta CBZC młodszego inspektora Wojciecha Olszowego oraz kilkunastu funkcjonariuszy.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: CBZC
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
PolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
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