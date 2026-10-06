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Afera w Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty

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Warszawski Szpital Południowy
Rafał Trzaskowski o Szpitalu Południowym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty w związku z aferą w stołecznym Szpitalu Południowym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zapowiedziała, że poinformuje o nowych ustaleniach w środę.

Informacje o zarzutach dla lekarza jako pierwsze podało Radio Zet. Jacek Dubois, pełnomocnik Dawida K. potwierdził tę informację w rozmowie z dziennikarzem TVN24.

- Potwierdzam, że we wtorek zostały przeprowadzone wielogodzinne czynności procesowe z Dawidem K., które zakończyły się w późnych godzinach popołudniowych. Nie wyraził on zgody na podawanie danych osobowych - przekazał później rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Podkreślił, że informacje o śledztwach prowadzonych w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego zostaną przekazane na konferencji w środę. 

Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo dotyczycące oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok.

Lekarz - milioner

Przypomnijmy: Dawid K. to niespełna 30-letni lekarz w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zrobił łącznie 1,6 miliona złotych. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, które musiał złożyć w związku z pełnieniem funkcji radnego dzielnicy Ursus (z listy Koalicji Obywatelskiej). W przeszłości był jednym z liderów młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

Kontrowersje wzbudził grafik lekarza. W czasie dyżurów miał zajmować się prowadzeniem działalności politycznej, występować w programach telewizyjnych i radiowych, uczestniczyć w sesjach rady dzielnicy. Miał też ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej przyspieszone wykonywanie badań na SOR placówki.

Dawid K. został zwolniony przez Szpital Południowy. Zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego dzielnicowego.

Jeśli zaś chodzi o prosektorium Szpitala Południowego, to według późniejszych doniesień medialnych jego szef miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Miało też tam dochodzić do nielegalnego sprzedawania ciał i usług pogrzebowych. Kierujący prosektorium miał obiecywać rodzinom zmarłych najlepsze usługi pogrzebowe, a zakładom pogrzebowym - zwłoki.

Zmiany w zarządzie, audyty i kontrole

Po wyjściu na jaw tego, co działo się w szpitalu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał radę nadzorczą i zarząd. Pokłosiem afery były również dymisje dwóch wiceprezydentek miasta Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. 

Prezydent miasta zarządził też audyt stołecznych szpitali - najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w Szpitalu Południowym. Wykazano w nim m.in. czas pracy poza kontrolą, dyżury trwające 72 godziny bez przerwy, rozliczenia pracy jednocześnie w dwóch miejscach.

Również Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała Szpital Południowy. W raporcie pokontrolnym wskazano na wiele nieprawidłowości, m.in. w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.

W Szpitalu Południowym trwa też kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, która ze względu na wielowątkowość postępowania potrwa najprawdopodobniej do października.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
Ochrona zdrowiaProkuratura
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