Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana

Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Osoba, która skontaktowała się z redakcją, przekazała, że przy ulicy Warszawskiej doszło do zatrzymania mężczyzny. Został on wyprowadzony z mieszkania w kajdankach. Z tego samego budynku wyniesiono również zwłoki.
Zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę
Policja potwierdziła informację o interwencji przy ulicy Warszawskiej.
- Około godziny ósmej rano policjanci z Ursusa otrzymali zgłoszenie o zgonie 40-letniej kobiety. Na miejscu zastali 56-letniego mężczyznę. Był nietrzeźwy. Został on zatrzymany - przekazała aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.
Informację o tym, że kobieta nie żyje, zgłosił policji zatrzymany 56-latek.
Dla dobra postępowania, na ten moment policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. - Czynności cały czas trwają - dodała asp. Gębczyńska.
