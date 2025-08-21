Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana

Policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Osoba, która skontaktowała się z redakcją, przekazała, że przy ulicy Warszawskiej doszło do zatrzymania mężczyzny. Został on wyprowadzony z mieszkania w kajdankach. Z tego samego budynku wyniesiono również zwłoki.

Zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę

Policja potwierdziła informację o interwencji przy ulicy Warszawskiej.

- Około godziny ósmej rano policjanci z Ursusa otrzymali zgłoszenie o zgonie 40-letniej kobiety. Na miejscu zastali 56-letniego mężczyznę. Był nietrzeźwy. Został on zatrzymany - przekazała aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Informację o tym, że kobieta nie żyje, zgłosił policji zatrzymany 56-latek.

Dla dobra postępowania, na ten moment policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. - Czynności cały czas trwają - dodała asp. Gębczyńska.

Czytaj też: "Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" w areszcie. Policjanci zatrzymali ich w warszawskim hotelu

Do zatrzymania doszło w warszawskim hotelu Źródło: KSP