Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

Z pługosolarki spadła skrzynia z solą i zablokowała skrzyżowanie

Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Zima w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W Ursusie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pługosolarki służącej do odśnieżania jezdni. Na jednym ze skrzyżowań z pojazdu spadła posypywarka. Przejazd został zablokowany. Interweniowały służby.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o nietypowej sytuacji w Ursusie otrzymaliśmy w sobotę wieczorem na Kontakt24. Nasz czytelnik przekazał, że w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Walerego Sławka doszło do wstrzymania ruchu. Jak wyjaśnił, powodem utrudnień w tym miejscu było osunięcie się z pługosolarki skrzyni z solą.

Na miejsce wezwano straż pożarną, policję oraz nadzór ruchu komunikacji miejskiej.

- Zgłoszenie do wywróconego kontenera z solą otrzymaliśmy o godzinie 18.20. Straż zabezpiecza miejsce. Trwa sprzątanie nawierzchni z soli. Nie było osób poszkodowanych - przekazał w sobotę wieczorem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Zdarzenie spowodowało utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 187, 191, 207 i 517 zostały skierowane na objazdy. Przejazd został udrożniony około godziny 20.

Nietypowa kolizja z udziałem pługosolarki
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Źródło: Skater/ Kontakt24
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Źródło: Skater/ Kontakt24
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Źródło: Skater/ Kontakt24
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Źródło: Skater/ Kontakt24
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Źródło: Skater/ Kontakt24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Śródmieście
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
Mokotów
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
Śródmieście
OGLĄDAJ: Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"
tak banery dla macka_kawa na lawe_24

Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"

tak banery dla macka_kawa na lawe_24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asz, kk/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Skater/ Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
Mokotów
Anna Kurek "Anka", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Zmarła Anna Kurek ps. Anka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Trzy osoby ranne w zderzeniu na krajowej "79". Lądował śmigłowiec ratunkowy
Okolice
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
Okolice
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
Okolice
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
Okolice
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Okolice
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
Wola
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
Śródmieście
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
Okolice
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
Okolice
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
Okolice
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg
Okolice
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
Okolice
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
Śródmieście
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
Targówek
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
Okolice
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"
Śródmieście
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca próbował go ominąć i wpadł do rowu
Okolice
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Włochy
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Okolice
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w 10-piętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pijani jechali w nocy po alkohol, zabrali ze sobą niemowlę
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Okolice
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki