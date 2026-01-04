Z pługosolarki spadła skrzynia z solą i zablokowała skrzyżowanie

Informację o nietypowej sytuacji w Ursusie otrzymaliśmy w sobotę wieczorem na Kontakt24. Nasz czytelnik przekazał, że w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Walerego Sławka doszło do wstrzymania ruchu. Jak wyjaśnił, powodem utrudnień w tym miejscu było osunięcie się z pługosolarki skrzyni z solą.
Na miejsce wezwano straż pożarną, policję oraz nadzór ruchu komunikacji miejskiej.
- Zgłoszenie do wywróconego kontenera z solą otrzymaliśmy o godzinie 18.20. Straż zabezpiecza miejsce. Trwa sprzątanie nawierzchni z soli. Nie było osób poszkodowanych - przekazał w sobotę wieczorem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Zdarzenie spowodowało utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 187, 191, 207 i 517 zostały skierowane na objazdy. Przejazd został udrożniony około godziny 20.
Autorka/Autor: asz, kk/tok
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Skater/ Kontakt24