Z pługosolarki spadła skrzynia z solą i zablokowała skrzyżowanie

Informację o nietypowej sytuacji w Ursusie otrzymaliśmy w sobotę wieczorem na Kontakt24. Nasz czytelnik przekazał, że w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Walerego Sławka doszło do wstrzymania ruchu. Jak wyjaśnił, powodem utrudnień w tym miejscu było osunięcie się z pługosolarki skrzyni z solą.

Na miejsce wezwano straż pożarną, policję oraz nadzór ruchu komunikacji miejskiej.

- Zgłoszenie do wywróconego kontenera z solą otrzymaliśmy o godzinie 18.20. Straż zabezpiecza miejsce. Trwa sprzątanie nawierzchni z soli. Nie było osób poszkodowanych - przekazał w sobotę wieczorem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Zdarzenie spowodowało utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 187, 191, 207 i 517 zostały skierowane na objazdy. Przejazd został udrożniony około godziny 20.

Nietypowa kolizja z udziałem pługosolarki

