Tego mężczyzny szuka policja. "Zadał pokrzywdzonemu kilka ciosów nożem"

W poniedziałek, 12 grudnia przed sklepem przy ulicy Posag 7 Panien 12 około godziny 11.30 doszło do ataku nożownika. - Nieznany sprawca wysiadł z bmw, zaatakował 27-letniego mężczyznę przed sklepem sieci Żabka, ugodził go kilka razy nożem i oddalił się. Poszkodowany był w tym czasie ze swoją partnerką, której nic się nie stało. 27-latek został przewieziony do szpitala. Lekarz określił jego stan jako zagrażający życiu - przekazał nam wówczas rzecznik ochockiej komendy Karol Cebula.