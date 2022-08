Próba kradzieży katalizatora w Ursusie. Nastolatkowie przyłapani na gorącym uczynku

W piątek po północy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o próbie kradzieży katalizatora z auta osobowego zaparkowanego przy ulicy Orląt Lwowskich. - Po kilku minutach policjanci zatrzymali trzy osoby w wieku od 17 do 19 lat. W osobowym audi należącym do jednego z zatrzymanych mundurowi znaleźli specjalistyczne narzędzia służące do wycinania katalizatorów. Z zaparkowanej obok toyoty sprawcy zdążyli wyciąć kilka elementów układu wydechowego. W całym przedsięwzięciu przeszkodziła im załoga policji – informuje Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.