Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy

Dla pasażerów przygotowane zostały schody od strony ul. Szamoty (Ursus) i ul. Cykady (Włochy) oraz pochylnie na al. 4 Czerwca 1989 r.

Trwają prace wykończeniowe

- Przystanek Warszawa Ursus Północny to istotny punkt komunikacyjny w warszawskim węźle kolejowym, zapewniający szybki dojazd do centrum miasta. W ciągu doby zatrzymuje się tu 45 pary pociągów. Cieszy mnie, że prace postępują sprawnie, a podróżni zyskują zupełnie nowy standard obsługi – zaznaczył wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Roboty wykończeniowe na stacji potrwają jeszcze do końca I kwartału nowego roku. Powstaną wtedy dojścia od strony stacji Warszawa Gołąbki i docelowe ogrodzenie. Zamontowany zostanie także system dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoring.

- Modernizacja przystanku Warszawa Ursus Północny to kolejny, konsekwentny krok w stronę lepszych połączeń kolejowych w obrębie stołecznego węzła. To także przykład, że nie tylko przebudowa wielkich stacji ma znaczenie – na pozytywną zmianę wpływają również modernizacje mniejszych punktów, które stanowią ważne ogniwo w układzie komunikacyjnym – przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.

Perony były w fatalnym stanie

O fatalnym stanie przystanku PKP Ursus Północny pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w ubiegłym roku. Na stacji były dziury zalepione kawałkami blachy, czy sterczące z ukruszonego betonu druty. Mieszkańcy bali się tamtędy chodzić. Mimo wyglądu jak z horroru, stacja jest dopuszczona do użytkowania, a PKP PLK podkreślały, że dokonują doraźnych napraw

Przebudowa stacji o wartości 11,3 mln zł netto była dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy.

