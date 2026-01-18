Tragedia w Ursusie. Służby odkryły ciała starszego małżeństwa

Do zdarzenia doszło na terenie dzilnicy Ursus w Warszawie Źródło: Google Maps

Do interwencji doszło w sobotę około godziny 12 na posesji przy ulicy Wiosny Ludów. - Policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca dzielnicy, który zaniepokoił się, ponieważ od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów. Policjanci weszli do wskazanego domu. W środku odnaleźli ciała dwóch osób. To starsze małżeństwo. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził ich zgon - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, ciała zostały zabezpieczone i zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia okoliczności śmierci pary. Na miejscu zdarzenia były prowadzone czynności pod nadzorem prokuratora.

Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że w budynku panowały trudne warunki bytowe. Nie było tam dostępu do mediów. Para miała trudnić się zbieractwem.

Warszawski Fotoreporter podaje na Facebooku, że na miejscu interweniował także Ekopatrol straży miejskiej, ponieważ w budynku odnaleziono zmarzniętego psa należącego do zmarłych. Zwierzę przekazane zostało pod opiekę schroniska.

