Tragedia w Ursusie. Służby odkryły ciała starszego małżeństwa

Do interwencji doszło w sobotę około godziny 12 na posesji przy ulicy Wiosny Ludów. - Policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca dzielnicy, który zaniepokoił się, ponieważ od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów. Policjanci weszli do wskazanego domu. W środku odnaleźli ciała dwóch osób. To starsze małżeństwo. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził ich zgon - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodaje, ciała zostały zabezpieczone i zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia okoliczności śmierci pary. Na miejscu zdarzenia były prowadzone czynności pod nadzorem prokuratora.
Nieoficjalnie ustaliliśmy, że w budynku panowały trudne warunki bytowe. Nie było tam dostępu do mediów. Para miała trudnić się zbieractwem.
Warszawski Fotoreporter podaje na Facebooku, że na miejscu interweniował także Ekopatrol straży miejskiej, ponieważ w budynku odnaleziono zmarzniętego psa należącego do zmarłych. Zwierzę przekazane zostało pod opiekę schroniska.
Autorka/Autor: kk/ tam
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Warszawski Fotoreporter / Facebook