Ursus Szukają uczestników protestów z Czerwca 1976 roku

W Ursusie powstaje centrum kultury Źródło: UM Warszawa

- Z okazji jubileuszu zachęcamy do kontaktu z nami wszystkie osoby, które brały udział w protestach w Ursusie, a także wszystkich świadków tamtych wydarzeń. Chcemy państwa poznać, wysłuchać i zaprosić do udziału w wydarzeniach poświęconych rocznicy - powiedział burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.

Zaznaczył, że dla uczestników, którzy się zgłoszą dzielnicowy ratusz przygotował niespodziankę.

Mural w Parku Czechowickim upamiętniający wydarzenia z czerwca 1976 roku Źródło: Urząd Dzielnicy Ursus

Zgłoszenia należy kierować do wydziału promocji i komunikacji społecznej na adrs: ursus.wks@um.warszawa.pl lub telefonicznie na numer 22 443 61 23.

Protesty z Czerwca 1976 roku

W tym roku przypada 50. rocznica protestów z Czerwca 1976 roku, masowych wystąpień robotniczych wywołanych drastycznymi podwyżkami cen żywności, zapowiedzianymi przez rząd PRL. Największe strajki i starcia z milicją (ZOMO) miały miejsce 25 czerwca w Ursusie, Radomiu i Płocku. Ówczesne władze brutalnie spacyfikowały protesty, ale wycofały się z zapowiadanych podwyżek.

Urząd Dzielnicy Ursus przypomina swoją dalszą historię. Wydarzenia z Czerwca '76 w Radomiu, Ursusie i Płocku mobilizują różnorodne środowiska do niesienia pomocy represjonowanym, a w rezultacie do stworzenia w 1977 roku Komitetu Obrony Robotników. Samoorganizujący się w 1980 roku robotnicy Ursusa zawiązują z kolei struktury, które kilka tygodni później włączone zostają do tworzącego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze.

"Transformacja ustrojowa wpływa negatywnie na kondycję zakładów, z którymi tak ściśle związany był Ursus. Ostatecznie ZM Ursus przestają działać jako spółka państwowa, a po głębokiej restrukturyzacji spowodowanej prywatyzacją produkcja ciągników zostaje przeniesiona poza Ursus. Tereny pofabryczne stopniowo zmieniają funkcję z przemysłowej na usługowo-mieszkalną" - opisują urzędnicy.

W 1994 roku Ursus uzyskał status jednej z osiemnastu dzielnic Warszawy.

