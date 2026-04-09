Ursus

Szukają uczestników protestów z Czerwca 1976 roku

Mural w Parku Czechowickim upamiętniający wydarzenia z czerwca 1976 roku
W Ursusie powstaje centrum kultury
Z okazji 50. rocznicy wydarzeń z Czerwca 1976 roku, między innymi w Ursusie odbędą się obchody i liczne wydarzenia, które mają uczcić odwagę robotników. Urzędnicy szukają osób, które brały udział w protestach. Mają dla nich niespodziankę.

- Z okazji jubileuszu zachęcamy do kontaktu z nami wszystkie osoby, które brały udział w protestach w Ursusie, a także wszystkich świadków tamtych wydarzeń. Chcemy państwa poznać, wysłuchać i zaprosić do udziału w wydarzeniach poświęconych rocznicy - powiedział burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.

Zaznaczył, że dla uczestników, którzy się zgłoszą dzielnicowy ratusz przygotował niespodziankę.

Zgłoszenia należy kierować do wydziału promocji i komunikacji społecznej na adrs: ursus.wks@um.warszawa.pl lub telefonicznie na numer 22 443 61 23.

Protesty z Czerwca 1976 roku

W tym roku przypada 50. rocznica protestów z Czerwca 1976 roku, masowych wystąpień robotniczych wywołanych drastycznymi podwyżkami cen żywności, zapowiedzianymi przez rząd PRL. Największe strajki i starcia z milicją (ZOMO) miały miejsce 25 czerwca w Ursusie, Radomiu i Płocku. Ówczesne władze brutalnie spacyfikowały protesty, ale wycofały się z zapowiadanych podwyżek.

Urząd Dzielnicy Ursus przypomina swoją dalszą historię. Wydarzenia z Czerwca '76 w Radomiu, Ursusie i Płocku mobilizują różnorodne środowiska do niesienia pomocy represjonowanym, a w rezultacie do stworzenia w 1977 roku Komitetu Obrony Robotników. Samoorganizujący się w 1980 roku robotnicy Ursusa zawiązują z kolei struktury, które kilka tygodni później włączone zostają do tworzącego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze.

"Transformacja ustrojowa wpływa negatywnie na kondycję zakładów, z którymi tak ściśle związany był Ursus. Ostatecznie ZM Ursus przestają działać jako spółka państwowa, a po głębokiej restrukturyzacji spowodowanej prywatyzacją produkcja ciągników zostaje przeniesiona poza Ursus. Tereny pofabryczne stopniowo zmieniają funkcję z przemysłowej na usługowo-mieszkalną" - opisują urzędnicy.

W 1994 roku Ursus uzyskał status jednej z osiemnastu dzielnic Warszawy.

Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ofiara logistyki budowlanej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ofiara logistyki budowlanej"

Czytaj także:
Korek na ulicy Pułkowej
Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas
Wypadek w Markach
Wbił się w autobus, kierowca z zarzutami
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
23-letni Adrian nie żyje. Zarzuty dla pięciu osób
Od poniedziałku pociągi nie będą kursować na trasie Tłuszcz-Ostrołęka (zdjęcie ilustracyjne)
Od poniedziałku utrudnienia na kolei. Będzie komunikacja zastępcza 
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał, policjant użył broni, mężczyzna nie żyje. Nowe ustalenia
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
Śródmieście
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
Włochy
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
"Mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam"
Mokotów
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
Mokotów
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
Mokotów
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborz
Przekonywał że jest w trudnej sytuacji
"Książę z Dubaju" nie miał na paliwo, oferował biżuterię w kolorze złota
Ursynów
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
Praga Północ
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
Śródmieście
Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
Wola
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
Wola
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
Pożar hali pod Czosnowem
Spłonęła hala magazynowa pod Warszawą
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
Śródmieście
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
