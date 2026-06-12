Ursus Radny w 2025 roku zarobił blisko 1,6 miliona. Ma 29 lat, jest lekarzem w trakcie specjalizacji Tomasz Mikulicz |

Goncarz: dziury łata się ludźmi, nie szuka się systemowych rozwiązań Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

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Na oświadczenie majątkowe warszawskiego radnego KO dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyka zwrócił uwagę dziennikarz Patryk Słowik.

"29 lat, 1,6 mln zł zarobionych w 2025 roku, głównie w publicznych placówkach służby zdrowia, nowe Porsche Panamera za ponad pół miliona zł i mieszkanie warte 900 tys. zł, bez kredytów" - napisał na platformie X.

Prawie 1,6 miliona złotych za świadczenie usług medycznych

Dane te pochodzą z oświadczenia majątkowego, które radny złożył za 2025 rok. Wynika z niego, że wspomniane niemal 1,6 mln zł otrzymał w ramach działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych. To jego - jak wskazał - przychód i dochód. Z informacji na profilu w serwisie Znany Lekarz wynika, że usługi te świadczył w czterech placówkach na terenie Warszawy.

300 tysięcy miesięcznie dla lekarza i słowa wiceminister zdrowia, które można sprowadzić do krótkiego wniosku: pieniądze będą albo na pensje lekarzy, albo na leczenie pacjentów.

Z oświadczenia za 2024 rok wynika z kolei, że na indywidualnej praktyce lekarskiej zarobił prawie 86 tys. zł (wskazał też dochód z PIT 37 - nieco ponad 139 tysięcy złotych - red.) i jeździł BMW z 2019 roku, a nie jak w 2025 roku - wspomnianym nowym Porsche.. Natomiast mieszkanie warte 900 tys. zł miał i w 2024, i w 2025 roku.

Próbowaliśmy (również przez biuro rady dzielnicy) się z nim skontaktować, jednak bezskutecznie. Dostał nasz numer, ale nie oddzwonił.

Swoją drogą, Dawid Kacprzyk to modelowy młody polityk do pokazywania przez rywali politycznych.

29 lat, 1,6 mln zł zarobione w 2025 r. w dużej mierze w publicznych placówkach ochrony zdrowia, nowe Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkanie warte 900 tys. zł, brak kredytów.… https://t.co/hguLSyKmPB — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) June 10, 2026

"Taka stawka odbiega od standardowej procedury"

- Dawid Kacprzyk jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Tak wysoka stawka we wczesnym etapie kształcenie bardzo odbiega od standardowej procedury. Młodzi lekarze tyle nie zarabiają - mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

Dodaje, że nie słyszał, aby ktoś w tak młodym wieku i w trakcie specjalizacji pełnił tak ważną funkcję, jaką jest koordynowanie SOR-u i miał w związku z tą funkcją aż takie zarobki.

W 2024 roku wpisał prawie 86 tys. zł, w 2025 roku - blisko 1,6 mln zł Źródło zdjęcia: bip.warszawa.pl

- Blisko 1,6 miliona złotych rocznie nie zarabia się w trakcie specjalizacji. Standardowe kwoty są rzędu 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co wiąże się też koniecznością odbycia 40 godzin dyżurów w miesiącu - zaznacza przewodniczący.

Wyjaśnia, że po skończeniu studiów lekarze idą na 13-miesięczny staż, a potem na pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne.

- Kwoty rzędu 1,6 miliona rocznie padają w różnych częściach Polski, jeśli chodzi o specjalistów z anestezjologii, ale nie lekarzy w trakcie specjalizacji. Pierwszy raz spotykam się z taką kwotą, jeśli chodzi o młodego lekarza – mówi Goncerz.

"To szpital decyduje"

Podkreśla też, że szpitale mają zazwyczaj około 90 procent budżetu z pieniędzy z NFZ, a reszta pochodzi chociażby z dotacji z urzędu miasta.

- To szpital decyduje, ile wyda na wynagrodzenie lekarzy. W przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji dostają oni też podstawowe wynagrodzenie z Ministerstwa Zdrowia. Pod warunkiem, że pracują w trybie rezydeckim. Jeśli specjalizacja odbywa się w trybie pozarezydenckim, całość płaci szpital – zaznacza Goncerz.

W 2024 roku miał BMW, w 2025 roku - Porsche Źródło zdjęcia: bip.warszawa.pl

Szpital: średnio 331 godzin w miesiącu

Dawid Kacprzyk jest koordynatorem na SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Marta Wojtach, kierownik działu promocji zdrowia w tej placówce wyjaśnia, że lekarz Kacprzyk nie tylko koordynuje pracę SOR, ale jednocześnie i przede wszystkim udziela świadczeń zdrowotnych. Poza realizacją szkolenia specjalizacyjnego udziela też świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

"Informujemy, że lekarz Dawid Kacprzyk w roku 2025 wypracował łącznie 3976 godzin, co daje średniomiesięcznie 331 godzin na podstawie umów cywilnoprawnych/kontraktowych" - pisze w mailu Marta Wojtach.

331 godzin miesięcznie to średnio blisko 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta. Gdyby przyjąć, że zarobił 1,6 mln tylko w Szpitalu Południowym, oznaczałoby to, że jego godzinowa stawka to nieco ponad 400 złotych. Ale z danych z profilu Dawida Kacprzyka w portalu Znany Lekarz wynika, że pracuje on nie tylko w Szpitalu Południowym, ale zajmuje się pacjentami także w: Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej SZPZLO Warszawa-Ochota, Izbie Przyjęć Szpitala św. Anny oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Nie wiemy, w którym z tych miejsc zarobił najwięcej.

"Stawki nie odbiegają od tych na innych warszawskich SOR-ach"

Marta Wojtach dodaje, że w 2025 roku Kacprzyk nie był zatrudniony na umowę o pracę, a stawka godzinowa wynika z przeprowadzonego ogólnodostępnego i jawnego konkursu.

"Informujemy również, że lekarz Dawid Kacprzyk był jedyną osobą, która przystąpiła do konkursu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w tym koordynowania pracą w SOR. Stawka zaproponowana w konkursie była stawką rynkową i niczym nie odbiega od stawek stosowanych w innych SOR-ach w warszawskich szpitalach" - zaznacza Wojtach.

Jakie są to stawki, szpital już nie informuje.

W czwartek do sprawy zarobków radnego lekarza odniosła się w Radiu Zet Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej radna Warszawy. "Nie pojawia się jakikolwiek zarzut, że pan Dawid Kacprzyk zarobił te pieniądze w sposób nieuczciwy" - powiedziała.

Podwyżki w ochronie zdrowia

Od 1 lipca gwarantowane pensje zasadnicze pracowników medycznych i okołomedycznych zatrudnionych na etatach wzrosną o ponad 8,82 proc. Takie podwyżki wynikają z realizacji tzw. ustawy podwyżkowej i opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej.

Jak podała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), minimalne stawki brutto dla poszczególnych grup wyniosą odpowiednio: lekarze ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł), magistrzy farmacji, fizjoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychologii klinicznej oraz pielęgniarki ze specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł), lekarze bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł), a lekarze stażyści - 8 458,38 zł (wzrost o 685,75 zł). Z kolei farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji lub z licencjatem i specjalizacją otrzymają minimum 9 081,63 zł (wzrost o 736,28 zł). Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji zarobią co najmniej 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł), natomiast opiekunowie medyczni i inny personel medyczny ze średnim wykształceniem - 7 657,06 zł (wzrost o 620,78 zł).

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