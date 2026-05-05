Ursus Leżał przy torach. Tajemnicza śmierć 16-latka Klaudia Kamieniarz |

Dzielnica Ursus w Warszawie Źródło: Google Maps

W niedzielę około godziny 18 służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie leżącym w rejonie torów kolejowych, pomiędzy stacjami PKP Ursus i PKP Ursus Niedźwiadek.

- 16-latek został odnaleziony przez przypadkowego przechodnia, który był ratownikiem medycznym. Podjął on od razu próbę ratowania życia chłopaka - informuje aspirant Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Szukają przyczyny śmierci

Niestety, reanimacja nie przyniosło skutku. Nastolatek zmarł. Przyczyna jego śmierci nie jest znana.

- Nie miał obrażeń świadczących o potrąceniu przez pociąg czy upadku - zaznacza policjantka.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

- Ciało zabezpieczono w Zakładzie Medycyny Sądowej. Zaplanowana zostanie sekcja zwłok i zlecone badania, między innymi toksykologiczne - dodaje rzeczniczka ursuskiej policji.

W ramach śledztwa zabezpieczony został monitoring. Planowane są przesłuchania świadków. Policjanci szukają osób, które mogą mieć wiedzę na temat tego zdarzenia.

Nastolatka spadła z dachu pociągu

Tego samego dnia, kilka godzin później, doszło do wypadku w okolicach stacji w Parzniewie. 18-latka spadła tam z dachu pociągu, trafiła do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia są wciaż badane.

- Nie potwierdzamy, by te sprawy miały ze sobą związek - zastrzega asp. Gębczyńska.

