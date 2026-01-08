Strażacy ewakuowali kobietę z płonącego mieszkania

Pożar objął mieszkanie na trzecim piętrze, to poddasze bloku. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.
- Mieszkanie spłonęło doszczętnie. Strażacy ewakuowali z lokalu około 65-letnią kobietę. Jej stan jest dobry, jest przytomna, nie ma poparzeń. Trafiła pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - poinformował mł. kpt. Marek Klimek ze stołecznej straży pożarnej.
Pożar jest już ugaszony. Strażacy sprawdzili poddasze. - Ogień nie rozprzestrzenił się na inne mieszkania. Lekko zadymione zostało tylko mieszkanie obok. Okopcona jest też elewacja na zewnątrz oraz klatka schodowa - dodał strażak.
Autobusy na objazdach
Zdarzenie generuje utrudnienia w kursowaniu autobusów. W związku z zablokowanym przejazdem w rejonie Placu Tysiąclecia autobusy linii 187; 207; 401 zostały skierowane na trasy objazdowe:
Linia 187 > Ursus-Niedźwiadek: … – Poczty Gdańskiej – Dzieci Warszawy – Plutonu AK "Torpedy" – Kościuszki – …,
Linia 207, 401 > Ursus-Ratusz, Ursus-Niedźwiadek: … – Dzieci Warszawy – Plutonu AK „Torpedy” – Kościuszki – … .
