Ursus

Pół tysiąca budynków bez dostaw ciepła. Pękła rura zasilająca Ursus

Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
We Włochach doszło do awarii ciepłowniczej. Jej skutki odczują przede wszystkim mieszkańcy sąsiedniego Ursusa. Ciepłych kaloryferów oraz ciepłej wody nie będzie w domach, blokach, szkołach i przedszkolach. W sumie chodzi o ponad pół tysiąca budynków. Dzielnica podjęła decyzję o zawieszeniu w czwartek zajęć w szkołach i przedszkolach.

Spółka Veolia poinformowała w środę, że w rejonie ulicy Lechickiej 12 we Włochach nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Ich przywrócenie planowane jest dopiero w czwartek nad ranem.

Jak wyjaśnia rzecznik spółki Veolia Paweł Zbiegniewski, dwa dni temu doszło do awarii w ciepłociągu, który jako jedyny od strony Włoch zasila Ursus w energię cieplną. - Czekaliśmy z rozpoczęciem naprawy do dnia, kiedy temperatury nie będą tak niskie - mówi.

Usuwają awarię

- Wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkańców Ursusa nastąpiło w środę o godzinie 9.30. Aktualnie jest prowadzone odwodnienie sieci ciepłowniczej na tym odcinku, co jest niezbędne do przeprowadzenia naprawy. Po ukończeniu prac sieć będzie ponownie napełniona nośnikiem ciepła - teraz woda w sieci ciepłowniczej jest w postaci pary o temperaturze 120 stopni Celsjusza. Wznowienie dostaw powinno nastąpić 5 lutego do godziny 6.00 - zapowiada rzecznik spółki Veolia.

Skutki tej sytuacji są odczuwalne w kilkuset budynkach na terenie Włoch i Ursusa. Chodzi w sumie o 549 adresów. Ich mieszkańcy są pozbawieni ciepła w kaloryferach oraz ciepłej wody.

Prace naprawcze rozpoczęły się w środę około godziny 11. Ekipy techniczne Veolii działają na ulicy Lechickiej w pobliżu skrzyżowania z aleją Krakowską.

- Nasze ekipy będą pracowały bez przerwy, aby naprawa przebiegła sprawnie i jak najszybciej ciepło wróciło do mieszkańców - zapewnia rzecznik.

Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Bez ciepła w domach, szkołach i przedszkolach

Urząd dzielnicy Ursus poinformował w mediach społecznościowych, że skutki awarii będą odczuwalne nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale też w dzielnicowych szkołach i przedszkolach.

Rzeczniczka Ursusa Agnieszka Wall przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że wiceburmistrzyni odpowiedzialna za oświatę spotkała się w środowe południe z dyrektorami placówek oświatowych z dzielnicy. Wkrótce zapadną decyzje, czy konieczne będzie zawieszanie zajęć.

Wykaz ulic objętych awarią

Pozbawione dostaw ciepła budynki są zlokalizowane przy ponad 80 ulicach na terenie Ursusa i Włoch. Poniżej zamieszczamy ich listę:

1 Maja, 1950 Roku, Adamieckiego, Aleje Jerozolimskie, Bakalarska, Balbinki, Balicka, Bełzy, Bohaterów Warszawy, Borsucza, Budki Szczęśliwickie, Chrościckiego, Cierlicka, Czechowicza, Czerwca 1976 r., Czerwona Droga, Drzymały, Dyrekcyjna, Dzieci Warszawy, Dąbka, Fajansowa, Gierdziejewskiego, Giserska, Habicha, Hejnałowa, Hennela, Herbu Oksza, Instalatorów, Jacka i Agatki, Jutrzenki, Karola Taylora, Keniga, Klinkierowa, Kolorowa, Kompanii AK Kordian, Konińska, Konotopska, Krakowiaków, Krakowska, Krańcowa, Lechicka, Łopuszańska, Magnacka, Nurzyńska, Obrońców Helu, Obywatelska, Ogniowa, Orląt Lwowskich, Orzechowa, Plutonu AK Torpedy, Podborska, Posag 7 Panien, Przedpole, Przerwana, Przy Forcie, Pużaka, Przy Torach, Quo Vadis, Radarowa, Rakietników, Rakowska, Rakuszanki Elżbiety, Rynkowa, Równoległa, Sabały, Silnikowa, Siłaczki, Skoroszewska, Sosnkowskiego, Starodęby, Szamoty, Szancera, Szybka, Sławka, Słowicza, Tomcia Palucha, Traktorzystów, Wagonowa, Wapowskiego, Warszawska, Wiktoryn, Wilczyńskiej, Wiosny Ludów, Wojciechowskiego, Wschodu Słońca, Władysława Jagiełły, Zagłoby.

pc

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Klaudia Kamieniarz

