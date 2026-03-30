Fotoradar rekordzista znów zniszczony

Fotoradar znajduje się w Alejach Jerozolimskich na wysokości numeru 239. Był już trzykrotnie niszczony przez nieznanych sprawców. W ostatnim czasie po raz kolejny uległ dewastacji.

Jak opisuje nasz reporter Mateusz Mżyk, urządzenie ma rozbitą obudowę i szybę osłaniającą obiektyw i radar prędkości. - Wygląda, jakby ktoś uderzał w nie czymś twardym lub obrzucił je kamieniami - mówi.

Nad fotoradarem została zainstalowana kamera monitoringu, która miała odstraszać wandali. Niestety nie pomogła.

W weekend dowiedzieliśmy się w Komendzie Stołecznej Policji, że dotychczas nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o uszkodzeniu urządzenia.

Fotoradar upodobali sobie wandale

Pierwszy raz urządzenie zostało zdewastowane w lutym zeszłego roku. Straty oszacowane na około 50 tysięcy złotych. Po kilku tygodniach naprawy, przywrócono je do działania. Po niespełna dobie, po raz drugi fotoradar został zniszczony.

Zdarzenie nagrała wówczas kamera zamontowana w przejeżdżającym Alejami Jerozolimskimi samochodzie. Na nagraniu widać, że najprawdopodobniej mężczyzna, uderzył w żółtą obudowę fotoradaru narzędziem przypominającym siekierę. Koszty naprawy ponownie wyceniono na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na początku roku policjanci znów zgłoszenie o zdewastowanym urządzeniu. Zostało oblane farbą. Przywrócenie go do pełnej gotowości zajęło dwa dni.

Fotoradar rekordzista

Choć fotoradar w Alejach Jerozolimskich działał stosunkowo krótko, zdążył zostać okrzyknięty najbardziej "dochodowym" i zapracowanym urządzeniem w Warszawie. Od uruchomienia 14 listopada 2024 roku do końca stycznia 2025 zarejestrował ponad 12,5 tysiąca naruszeń dozwolonej prędkości.

Fotoradar ustawiony jest na odcinku ulicy, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość to 50 kilometrów na godzinę.

