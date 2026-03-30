Ursus

Fotoradar rekordzista znów zniszczony

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Wandale nie odpuszczają fotoradarowi w Alejach Jerozolimskich. Urządzenie po raz kolejny zostało zniszczone. Wygląda tak, jakby ktoś uderzał w nie twardym przedmiotem.

Fotoradar znajduje się w Alejach Jerozolimskich na wysokości numeru 239. Był już trzykrotnie niszczony przez nieznanych sprawców. W ostatnim czasie po raz kolejny uległ dewastacji.

Jak opisuje nasz reporter Mateusz Mżyk, urządzenie ma rozbitą obudowę i szybę osłaniającą obiektyw i radar prędkości. - Wygląda, jakby ktoś uderzał w nie czymś twardym lub obrzucił je kamieniami - mówi.  

Nad fotoradarem została zainstalowana kamera monitoringu, która miała odstraszać wandali. Niestety nie pomogła.

W weekend dowiedzieliśmy się w Komendzie Stołecznej Policji, że dotychczas nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o uszkodzeniu urządzenia.

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Fotoradar upodobali sobie wandale

Pierwszy raz urządzenie zostało zdewastowane w lutym zeszłego roku. Straty oszacowane na około 50 tysięcy złotych. Po kilku tygodniach naprawy, przywrócono je do działania. Po niespełna dobie, po raz drugi fotoradar został zniszczony.

Zdarzenie nagrała wówczas kamera zamontowana w przejeżdżającym Alejami Jerozolimskimi samochodzie. Na nagraniu widać, że najprawdopodobniej mężczyzna, uderzył w żółtą obudowę fotoradaru narzędziem przypominającym siekierę. Koszty naprawy ponownie wyceniono na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na początku roku policjanci znów zgłoszenie o zdewastowanym urządzeniu. Zostało oblane farbą. Przywrócenie go do pełnej gotowości zajęło dwa dni.

Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich (zdjęcia z kwietnia 2025 r.)
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista

Choć fotoradar w Alejach Jerozolimskich działał stosunkowo krótko, zdążył zostać okrzyknięty najbardziej "dochodowym" i zapracowanym urządzeniem w Warszawie. Od uruchomienia 14 listopada 2024 roku do końca stycznia 2025 zarejestrował ponad 12,5 tysiąca naruszeń dozwolonej prędkości.

Fotoradar ustawiony jest na odcinku ulicy, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość to 50 kilometrów na godzinę.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki