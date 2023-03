Nietypowy parking na nowym osiedlu w Ursusie. Wszystkie miejsca dla niepełnosprawnych

Na osiedle przy ulicy Dzieci Warszawy wybudowane przez dewelopera Murapol składa się kilka czteropiętrowych budynków, w których znajduje się 165 mieszkań. Na swojej stronie internetowej inwestor zachwala, że z osiedla jest dogodny dojazd do centrum, blisko są sklepy oraz Park Achera. Podobnych osiedli w peryferyjnych dzielnicach Warszawy jest wiele. To jednak zwraca uwagę w sposób szczególny, ze względu na liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tak oznaczone są wszystkie.

Parkingowa luka

Jak wynika z rozporządzenia, w przypadku parkingu do 10 samochodów miejsca parkingowe mogą być oddalone o siedem metrów od okien. Większy parking, mieszczący od 11 do 60 samochodów, powinien być odsunięty co najmniej o 10 metrów, a powyżej 60 aut - o 20 metrów. W przypadku niedużej działki to wyzwanie dla dewelopera.