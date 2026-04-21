Ursus

Zderzył się z bramkarzem i stracił przytomność. Pomógł policjant

Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Świadkowie wypadków częściej mają opory przed udzielaniem pierwszej pomocy kobietom. Dlaczego? (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN
W trakcie meczu piłkarskiego w Ursusie doszło do niebezpiecznego wypadku. Jeden z zawodników zderzył się z bramkarzem i stracił przytomność. Pomocy poszkodowanemu udzielił policjant, który grał w przeciwnej drużynie.

Do wypadku doszło w sobotę, 18 kwietnia, podczas meczu ligi okręgowej rozgrywanego na boisku przy ulicy Sosnkowskiego 3. Gospodarze - RKS Ursus II - podejmowali LKS Jedność Żabieniec.

Zderzył się z bramkarzem i stracił przytomność

W trakcie jednej z akcji zawodnik drużyny gospodarzy zderzył się z bramkarzem gości i stracił przytomność. Spotkanie zostało przerwane. Stało się to w 60. minucie meczu. O sprawie poinformowała w mediach społecznościowych warszawska drużyna.

"W wyniku zderzenia z jednym z rywali nasz zawodnik stracił przytomność. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia Dawid! Jesteśmy z tobą" - podał na Facebooku RKS Ursus.

Jednym z zawodników drużyny Jedność Żabieniec był mł. asp. Jarosław Jamrozik, dzielnicowy z Piaseczna. To on pierwszy ruszył z pomocą poszkodowanemu.

"Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu szybko ocenił sytuację i przystąpił do udzielania pomocy. Jego profesjonalne działania pozwoliły na zabezpieczenie zawodnika do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, któremu następnie przekazano poszkodowanego" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Poszkodowanego zawodnika przetransportowano karetką do szpitala. Spotkanie zostało przerwane na blisko 30 minut.

"Pragniemy w imieniu RKS Ursus i rodziców Dawida podziękować panu Jarosławowi Jamrozikowi - zawodnikowi gości, drużyny Jedności Żabieniec, który od razu zareagował i pomógł ustabilizować Dawida do przyjazdu karetki. Dziękujemy za bohaterską i sportową postawę" - napisał warszawski klub.

Dzielnicowy - pasjonat sportu

Na co dzień mł. asp. Jarosław Jamrozik pełni służbę jako dzielnicowy w Piasecznie. Prywatnie jest pasjonatem sportu, a szczególnie piłki nożnej.

Mł. asp. Jarosław Jamrozik, dzielnicowy z Piaseczna pomógł poszkodowanemu zawodnikowi
Mł. asp. Jarosław Jamrozik, dzielnicowy z Piaseczna pomógł poszkodowanemu zawodnikowi
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Sobotni mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla drużyny gospodarzy.

