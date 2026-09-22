Nie chciał zapłacić za taksówkę. Groził śmiercią, uszkodził auto
Do zdarzenia doszło w czwartek, 10 września, przy ulicy Sosnkowskiego.
Nie chciał zapłacić, groził śmiercią
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że po dotarciu pod wskazany adres pasażer nie chciał zapłacić za przejazd. Między mężczyznami doszło do sprzeczki. W jej trakcie pasażer miał grozić kierowcy pozbawieniem życia" - opisała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. "Zachowanie napastnika wzbudziło u pokrzywdzonego realną obawę, że groźby mogą zostać spełnione" - dodała.
Następnie 46-letni mężczyzna miał kopnąć w błotnik taksówki, powodując uszkodzenia. Właściciel pojazdu wartość strat oszacował na około tysiąc złotych.
Procedura wydalenia z kraju
Policjanci zatrzymali 46-letniego obywatela Białorusi, który usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia i kierowania gróźb karalnych. Wobec mężczyzny toczy się procedura wydalenia z kraju. Zgodnie z wcześniejszym nakazem powrotu sprawę przejęła Straż Graniczna.