Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

Metro do Ursusa. Wiemy, kiedy przetarg na pierwsze prace

|
Tarcze TBM do budowy tuneli metra (zdjęcie ilustracyjne)
"Chcielibyśmy, aby do roku 2050 ponad połowa warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego spaceru" (wideo z 2023 roku)
Źródło: TVN24
Według wstępnego harmonogramu, potwierdzonego przez Metro Warszawskie, przetarg na wykonanie prac przedprojektowych dla przedłużenia linii M2 do Ursusa ma być ogłoszony wiosną tego roku. Szacunkowo mają one potrwać około dwóch lat. W ramach tej inwestycji powstaną trzy nowe stacje.

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że "metro jedzie do Ursusa". - To najważniejsza wiadomość transportowa budżetu 2026 - mówił. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na wstępne prace związane z tą inwestycją przeznaczone zostanie 21 milionów złotych.

Na wiosnę przetarg

Znany jest już harmonogram kolejnych działań w związku z planowaniem trzech nowych stacji. - Podjęte zostały działania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na prace przedprojektowe. Przed nami są jeszcze kwestie związane z jej uzgodnieniami i weryfikacją przez odpowiednie jednostki. Sądzimy, że wiosną będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe - przekazała nam w środę Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.

- Można przyjąć, że od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy minie sześć miesięcy. Czas ten jest uzależniony od ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - dodała.

Termin na wykonanie zadania będzie wynikał z zakresu prac, jakie będą opisane w przygotowywanej dokumentacji. - Na chwilę obecną szacujemy, że potrwają około dwóch lat - wskazała Bartoń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły

Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły

Dariusz Gałązka
Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji

Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji

Dariusz Gałązka

Przebieg linii do Ursusa

W Strategii 2040+ w puli priorytetowych inwestycji w rozwój kolei podziemnej znalazły się: linia M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław, linia M4 z Tarchomina do Wilanowa oraz wyczekiwane przez mieszkańców Ursusa przedłużenie M2 ze stacji Karolin na Bemowie do osiedla Niedźwiadek.

Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty

Śródmieście

Planowany przebieg bazuje na wykonanym w 2023 roku na zlecenie miasta opracowaniu pod nazwą "Studium rozwoju sieci metra w Warszawie". Od stacji Karolin linia odbije na południe w kierunku stacji kolejowej Ursus Północny, gdzie planowany jest pierwszy z trzech ursuskich przystanków. To byłby pierwszy z węzłów przesiadkowych metro-kolej na tym przedłużeniu. Dalej linia pobiegnie na zachód, mniej więcej wzdłuż głównej ulicy osiedla Szamoty - Posagu 7 Panien. Druga ze stacji zostałaby usytuowana w rejonie skrzyżowania tej ulicy z Czerwoną Drogą. Stąd znów linia odbije w kierunku południowym. Stacja końcowa przedłużonej drugiej linii metra przewidywana jest w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Ursus-Niedźwiadek.

Orientacyjny przebieg linii M2 ze stacji Karolin do stacji Ursus Niedźwiadek
Orientacyjny przebieg linii M2 ze stacji Karolin do stacji Ursus Niedźwiadek
Źródło: tvn24.pl

Kiedy metro dojedzie na Karolin?

Trwająca budowa trzech stacji pasażerskich drugiej linii na Bemowie: Lazurowa przy skrzyżowaniu Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej, Karolin oraz stacji techniczno-postojowej Mory według harmonogramu musi zakończyć się do 8 listopada. Potem kilkanaście tygodni potrwają odbiory techniczne. Możliwe, że do stacji Karolin pasażerowie pojadą na przełomie 2026 i 2027 roku.

Tu metro wyjedzie na powierzchnię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tu metro wyjedzie na powierzchnię

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieMetro Warszawskie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Trudna sytuacja na kolei, opóźnione pociągi
Śnieg i marznący deszcz uszkodziły sieć trakcyjną. Utrudnienia na kolei
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina i w Modlinie
Włochy
Utrudnienia na S8 pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Trasa S8 zablokowana po wypadku
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Zatrzymany na lotnisku, był poszukiwany czerwoną notą
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki i korki w całym mieście
Śródmieście
Trasa narciarstwa biegowego w KPN
Przygotowali trasę dla narciarzy biegowych
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Ksiądz był oskarżony o molestowanie siedmiolatka. Prawomocny wyrok
shutterstock_2416822315_1
Dwaj urzędnicy skarbówki odpowiedzą za przyjmowanie łapówek
Mokotów
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
Likwidują schronisko. Na pomoc czeka blisko 80 psów
Alicja Glinianowicz
Problem z odbiorem śmieci w gminie Lesznowola
"Od Wigilii nie było u nas śmieciarki"
Alicja Glinianowicz
Pożar hali produkcyjnej w Mińsku Mazowieckim
Spłonęła hala, straty oszacowano na 50 milionów. Koniec śledztwa
Muzeum Literatury w Warszawie
Pierwszy konkurs przegrała. Marszałek zorganizował drugi
Piotr Bakalarski
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie dwójki małoletnich (zdj. ilustracyjne)
Działacz sportowy podejrzany o zgwałcenie dwóch małoletnich
Ostrołęka
Auto wjechało po kolizji do budynku przy Towarowej
Auto wjechało po kolizji do lokalu usługowego
Wola
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Radni dyskutują nad liczbą koncesji na sprzedaż alkoholu
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
Wola
Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu
Artur Węgrzynowicz
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
Śródmieście
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
Praga Południe
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Śródmieście
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Włochy
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Za dużo nieważnych podpisów. Referendum nie będzie
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki