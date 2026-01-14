Metro do Ursusa. Wiemy, kiedy przetarg na pierwsze prace

"Chcielibyśmy, aby do roku 2050 ponad połowa warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego spaceru" (wideo z 2023 roku) Źródło: TVN24

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że "metro jedzie do Ursusa". - To najważniejsza wiadomość transportowa budżetu 2026 - mówił. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na wstępne prace związane z tą inwestycją przeznaczone zostanie 21 milionów złotych.

Na wiosnę przetarg

Znany jest już harmonogram kolejnych działań w związku z planowaniem trzech nowych stacji. - Podjęte zostały działania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na prace przedprojektowe. Przed nami są jeszcze kwestie związane z jej uzgodnieniami i weryfikacją przez odpowiednie jednostki. Sądzimy, że wiosną będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe - przekazała nam w środę Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.

- Można przyjąć, że od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy minie sześć miesięcy. Czas ten jest uzależniony od ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - dodała.

Termin na wykonanie zadania będzie wynikał z zakresu prac, jakie będą opisane w przygotowywanej dokumentacji. - Na chwilę obecną szacujemy, że potrwają około dwóch lat - wskazała Bartoń.

Przebieg linii do Ursusa

W Strategii 2040+ w puli priorytetowych inwestycji w rozwój kolei podziemnej znalazły się: linia M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław, linia M4 z Tarchomina do Wilanowa oraz wyczekiwane przez mieszkańców Ursusa przedłużenie M2 ze stacji Karolin na Bemowie do osiedla Niedźwiadek.

Planowany przebieg bazuje na wykonanym w 2023 roku na zlecenie miasta opracowaniu pod nazwą "Studium rozwoju sieci metra w Warszawie". Od stacji Karolin linia odbije na południe w kierunku stacji kolejowej Ursus Północny, gdzie planowany jest pierwszy z trzech ursuskich przystanków. To byłby pierwszy z węzłów przesiadkowych metro-kolej na tym przedłużeniu. Dalej linia pobiegnie na zachód, mniej więcej wzdłuż głównej ulicy osiedla Szamoty - Posagu 7 Panien. Druga ze stacji zostałaby usytuowana w rejonie skrzyżowania tej ulicy z Czerwoną Drogą. Stąd znów linia odbije w kierunku południowym. Stacja końcowa przedłużonej drugiej linii metra przewidywana jest w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Ursus-Niedźwiadek.

Orientacyjny przebieg linii M2 ze stacji Karolin do stacji Ursus Niedźwiadek Źródło: tvn24.pl

Kiedy metro dojedzie na Karolin?

Trwająca budowa trzech stacji pasażerskich drugiej linii na Bemowie: Lazurowa przy skrzyżowaniu Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej, Karolin oraz stacji techniczno-postojowej Mory według harmonogramu musi zakończyć się do 8 listopada. Potem kilkanaście tygodni potrwają odbiory techniczne. Możliwe, że do stacji Karolin pasażerowie pojadą na przełomie 2026 i 2027 roku.