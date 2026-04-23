Ursus Jechał z rozłożonym wysięgnikiem. Nie zmieścił się w tunelu. Nagranie

Ciężarówka uderzyła w wiadukt

Do zdarzenia doszło w Alei 4 czerwca, w tunelu kolejowym, niedaleko ulicy Traktorzystów.

- Kierowca jechał z rozłożonym HDS-em. Uderzył w wiadukt - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Na nagraniu widać, jak kierowca ciężarówki porusza się prawym pasem Alei 4 Czerwca. Najpierw lekko uderza w kładkę dla pieszych. Następnie z impetem wjeżdża pod wiadukt kolejowy. Uderza w niego wysięgnikiem. W momencie zderzenia z wiaduktu sypie się pył, a tir momentalnie się zatrzymuje.