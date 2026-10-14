Ursus Potrącenie pieszego na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów Oprac. Katarzyna Kędra |

Potrącenie pieszego i utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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- W okolicy ulicy Licencyjnej i Herbu Oksza doszło do potrącenia pieszego przez pociąg. Ze wstępnych informacji wynika, że do zdarzenia doszło podczas przechodzenia pieszego przez tory. To mężczyzna w wieku 30, 40 lat. Trwa akcja ratunkowa - przekazała nam podkomisarz Monika Kaczyńska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Opóźnienia i honorowanie biletów

O utrudnieniach informuje również ZTM. "Z powodu zdarzenia w rejonie stacji Warszawa Gołąbki jak również stacji Otwock występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i KM. Możliwe opóźnienia, przekierowania oraz odwołania kursów" - zastrzeżono.

Jak czytamy w komunikacie, od godziny 18:55 wprowadzono honorowanie biletów KM w: pojazdach WTP; w pociągach SKM linii S1, autobusach linii 194, 716, 717 oraz 817 na całej trasie; w autobusach linii 127 na odcinku Dw. Zachodni - PKP Włochy; w autobusach linii 187 i 517 na odcinku Dw. Zachodni - Ursus-Niedźwiadek.

Również od godziny 19:40 wprowadzono honorowanie biletów KM w pojazdach WTP linii 521 i 702 na całej trasie.

Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl