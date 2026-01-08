Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ursus

Fotoradar rekordzista znów w akcji. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony. Nagranie z 3.01.2026 roku
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został ponownie uruchomiony. Policjanci szukają dwóch osób, które na początku roku oblały urządzenie farbą. Nagrała je kamera, którą zainstalowano, by obserwować regularnie niszczony fotoradar.

Fotoradar ustawiony w Alejach Jerozolimskich na wysokości numeru 239 został oczyszczony z farby i ponownie robi zdjęcia kierowcom łamiącym przepisy. Na tym odcinku ulicy maksymalna dopuszczalna prędkość to 50 kilometrów na godzinę, ale wielu kierowców jeździ szybciej. Zamontowane w listopadzie 2024 roku urządzenie w niecały miesiąc zarejestrowało osiem tysięcy wykroczeń.

Od tego czasu fotoradar był już trzykrotnie niszczony.

W kominiarkach i z farbą

W sobotę, 3 stycznia, policjanci otrzymali zgłoszenie o zdewastowanym urządzeniu. Zostało oblane farbą. Przywrócenie go do pełnej gotowości zajęło dwa dni. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało, że fotoradar od poniedziałku ponownie działa.

Sprawców dewastacji poszukują policjanci. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że moment ataku nagrała kamera monitoringu zamontowana właśnie po to, aby odstraszyć wandali. Nagranie trafiło już do policjantów i jest analizowane. Niestety, do zniszczeń doszło w nocy i ze względu na słabe oświetlenie, jakość obrazu nie jest dobra. Mimo to na filmie widać, jak dwie osoby w kominiarkach chlapią farbą w kierunku urządzenia. Pochlapane zostaje też ubranie jednej z osób.

Na tym etapie postępowania policja nie udostępnia zapisu z kamery monitoringu.

Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich. Zdjęcie z kwietnia 2025 roku
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich. Zdjęcie z kwietnia 2025 roku
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Straty szacowane na kilkadziesiąt tysięcy

Pierwszy raz urządzenie zostało zdewastowane w lutym zeszłego roku. Straty oszacowane na około 50 tysięcy złotych. Po kilku tygodniach naprawy, przywrócono je do działania. Po niespełna dobie, po raz drugi fotoradar został zniszczony.

Wtedy zdarzenie nagrała kamera zamontowana w przejeżdżającym Alejami Jerozolimskimi samochodzie. Na nagraniu widać, że najprawdopodobniej mężczyzna, uderzył w żółtą obudowę fotoradaru. Koszty naprawy ponownie wyceniono na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

FOTORADAR
Uszkodzenie fotoradaru w Alejach Jerozolimskich na nagraniu
Źródło: Vitrina PL

Urządzenie powróciło na swoje miejsce w grudniu, tuż przed świętami. Działało niespełna dwa tygodnie, zanim zostało oblane farbą.

W sprawie dewastacji fotoradaru nikt jeszcze nie został zatrzymany i nie usłyszał zarzutów. Sprawcy ciągle są poszukiwani.

W tunelu Wisłostrady będzie odcinkowy pomiar prędkości

Autorka/Autor: aw/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

FotoradarGITDbezpieczeństwo
