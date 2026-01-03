Logo TVN Warszawa
Ursus

Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został po raz trzeci uszkodzony. Ktoś oblał go białą farbą. To najbardziej "dochodowe" i zapracowane urządzenie w Warszawie. Tym razem nie przetrwało dwóch tygodni.

Tuż przed świętami Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o ponownym uruchomieniu fotoradaru w Alejach Jerozolimskich w Ursusie. Na razie urządzenie miało działać w trybie testowym. Dodatkowo jego otoczenie zostało objęte całodobowym systemem monitoringu.

W sobotę okazało się, że po raz trzeci ktoś zdewastował fotoradar. Jak dowiedział się nasz reporter Mateusz Mżyk, urządzenie zostało oblane białą farbą. Na miejscu pracowała w południe policja.

Informację o zdarzeniu potwierdził także młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Wyjaśnił, że czynności na miejscu prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu w Ursusie.

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Fotoradar na celowniku wandali

Fotoradar pojawił się w Alejach Jerozolimskich na wniosek Zarządu Dróg Miejskich. W połowie listopada 2024 roku zamontowano go na wysokości numeru 239, w rejonie skrzyżowania z Ryżową.

To jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków komunikacyjnych stolicy. Kierowcy nie mogą w tym miejscu, według przepisów, jechać szybciej niż 50 km/h. Jednak okazało się, że wielu przekracza dozwoloną prędkość. W niespełna miesiąc od pierwszego uruchomienia urządzenie zarejestrowało blisko osiem tysięcy wykroczeń.

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Urządzenie zostało dwukrotnie zniszczone. Pierwszy raz fotoradar znalazł się na celowniku wandala w lutym ubiegłego roku. Wtedy straty oszacowano na 50 tysięcy złotych.

W kwietniu, tuż przed świętami wielkanocnymi, drogowcy zamontowali ponownie fotoradar w Alejach Jerozolimskich. Urządzenie działało nieco ponad dobę. Po raz kolejny zostało uszkodzone przez wandala. Zniszczenia okazały się na tyle poważne, że konieczna była jego ponowna naprawa.

Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Uszkodzony fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

W obu przypadkach nie wiadomo, kto odpowiada za zniszczenie urządzenia. Czynności w tych sprawach prowadzi policja. Tuż po drugiej z dewastacji fotoradaru w internecie pojawiło się nagranie tego zdarzenia. Opublikował je portal Vitrina.pl, tworzony przez Polaków i Białorusinów. Na filmie, wykonanym z jadącego auta, widać postać (prawdopodobnie mężczyznę), która podskakując do urządzenia, wielokrotnie uderza w nie jakimś narzędziem, najprawdopodobniej siekierą. Kiedy fotoradar się przechyla, wandal ucieka przez jezdnię i znika na parkingu. Nagranie jest ciemne, nie widać na nim szczególnych cech napastnika. Zlewa się z tłem dzięki ciemnemu ubraniu.

FOTORADAR
Uszkodzenie fotoradaru w Alejach Jerozolimskich na nagraniu
Źródło: Vitrina PL

Fotoradar rekordzista

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich okrzyknięto najbardziej "dochodowym" i zapracowanym fotoradarem w Warszawie. Od uruchomienia 14 listopada 2024 roku do końca stycznia 2025 zarejestrował ponad 12,5 tysiąca naruszeń dozwolonej prędkości. Ostatnie zdjęcia zrobił jeszcze w dniu zniszczenia, 17 kwietnia 2025 roku. Do godziny 23 zarejestrował około 50 kierowców ze zbyt ciężką nogą.

OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
epa12622315

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WYDANIE SPECJALNE

epa12622315
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

TAGI:
FotoradarFotoradaryGITD
