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Ursus

Niszczono go siekierą, oblewaną farbą. Wraca najbardziej "dochodowy" fotoradar w Warszawie

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Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
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Fotoradar na wylotówce z Warszawy w stronę Pruszkowa był postrachem kierowców. Rejestrował nawet osiem tysięcy wykroczeń miesięcznie. Był kilkukrotnie niszczony. We wtorek naprawione urządzenie zostało ponownie zainstalowane. Po zakończeniu testów, będzie rejestrowało przekraczanie prędkości.

Informację o ponownym montażu urządzenia potwierdził nam rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. Przed południem byliśmy na miejscu, czyli w Alejach Jerozolimskich na wysokości numeru 239, w pobliżu skrzyżowania z Ryżową, na pograniczu dzielnic Ursus i Włochy.

Osiem tysięcy zdjęć miesięcznie

- Montaż fotoradaru rozpoczął się przed godziną 10. Pracownicy mają za zadanie zainstalować i skalibrować urządzenie - przekazał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Na widok fotoradaru żywo reagują kierowcy. - Niektórzy trąbią lub otwierają okna i krzyczą do monterów. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy fotoradar wraca na swoje miejsce - zauważył Mżyk.

Te emocje związane są z faktem, że to najbardziej "zapracowany" i "dochodowy" fotoradar w mieście. W niespełna miesiąc od uruchomienia w połowie listopada 2024 roku urządzenie zarejestrowało blisko osiem tysięcy wykroczeń. W ciągu dwóch i pół miesiąca zarejestrowanych naruszeń było ponad 12,5 tysiąca.

Na tym odcinku Alej Jerozolimskich, zgodnie z przepisami, można poruszać się z prędkością maksymalnie 50 kilometrów na godzinę. Wielu kierujących nie stosuje się do tego ograniczenia. W związku ze swoją skutecznością fotoradar jest regularnie niszczony.

- To jest to samo urządzenie, zostało naprawione. Fotoradar będzie działał w ciągu kilku godzin, maksymalnie dobę po zakończeniu testów - powiedział we wtorek przed godziną 12 nam Wojciech Król.

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich ponownie zamontowany
Montaż fotoradaru w Alejach Jerozolimskich
Montaż fotoradaru w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Niszczony siekierą, oblewany farbą

Ostatni raz do dewastacji doszło w marcu. Urządzenie miało rozbite: obudowę, szybę osłaniającą obiektyw i radar prędkości. Wyglądało, jakby ktoś uderzał w nie czymś twardym lub obrzucił je kamieniami. Nie pomogła nawet zainstalowana nad fotoradarem kamera monitoringu, która miała odstraszać wandali. W kwietniu urządzenie zdjęto, a mocowanie owinięto czarną folią.

Nie był to pierwszy raz, kiedy ktoś obrał fotoradar za cel ataku. Pierwszy raz został zniszczony w lutym zeszłego roku, niespełna trzy miesiące po instalacji. Straty oszacowano wówczas na około 50 tysięcy złotych. Po kilku tygodniach naprawy, urządzenie przywrócono do działania. Po niespełna dobie znów zostało zniszczone.

Zdarzenie nagrała wówczas kamera zamontowana w przejeżdżającym Alejami Jerozolimskimi samochodzie. Na nagraniu widać osobę, która uderza w żółtą obudowę narzędziem przypominającym siekierę.

wawa
Uszkodzenie fotoradaru w Alejach Jerozolimskich na nagraniu
Źródło: Vitrina PL

Po naprawie, która została wyceniona na kilkadziesiąt tysięcy złotych, policjanci odebrali kolejne zgłoszenie. Tym razem fotoradar został oblany farbą. Przywrócenie go do pełnej gotowości zajęło dwa dni.

Wcześniejsze dewastacje pozostawały bezkarne, czy udało się namierzyć sprawcę tej ostatniej zapytaliśmy w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III. Czekamy na odpowiedź.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Łukasz Karusta
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Tagi:
Fotoradar
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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