Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

"Jest batem na piratów drogowych". Fotoradar rekordzista pracuje w najlepsze

Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista powrócił. W tydzień wykrył 700 naruszeń
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przez niespełna dwa lata ktoś zniszczył go cztery razy. Sprawców do tej pory nie namierzono. Po ostatniej dewastacji fotoradar rekordzista powrócił na Aleje Jerozolimskie. W niecały tydzień wykrył 713 naruszeń przepisów. Materiał Łukasz Wieczorka z programu "Polska i Świat".

Nie wiemy, dlaczego ktoś zdecydował się na taki krok, nie wiemy kim jest czy są sprawcy. Nie wiemy, bo policja nie może go lub ich namierzyć. Umorzyła wszystkie postępowania, dotyczące zgłoszonych dewastacji.

Ktoś uderzał w fotoradar ciężkim narzędziem
Źródło: GITD

- To, że zostały one umorzone, w żaden sposób nie powoduje tego, że policjanci przestali prowadzić czynności, zmierzające przede wszystkim do ustalenia sprawców uszkodzenia tego fotoradaru - mówi asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III.

Fotoradar jest na oku służb od kilkunastu miesięcy. Przez niespełna dwa lata ktoś zniszczył go już cztery razy.

Powrót z kamerą

Inspekcja Transportu Drogowego miała dość dewastacji i postanowiła, że nad skrzynką z kamerą fotoradaru zainstaluje swoje kamery, tak żeby namierzyć wandali. Cel? Ich ukaranie. Jednak nagranie to na razie za mało.

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich ponownie zamontowany
Montaż fotoradaru w Alejach Jerozolimskich
Montaż fotoradaru w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

- Przy fotoradarze pojawiła się kamera. Natomiast sprawcy podczas uszkodzenia najpierw uszkodzili te kamery, one zostały zalane też farbą, co też uniemożliwiło nam identyfikację - wyjaśnia Gębczyńska.

- Oni na razie cieszą się wolnością, ale niech mają z tyłu głowy, że prędzej czy później ktoś zapuka do ich drzwi - przestrzega Marek Konkolewski, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Próba oblania fotoradaru farbą
Źródło: GITD

Zdania kierowców podzielone

Fotoradar wrócił po pół roku od dewastacji. Jeszcze nie był podpięty do prądu, a już elektryzował kierowców.

- Albo trąbi, albo otwiera okna i krzyczy prosto do pracowników, tych monterów, którzy instalują to urządzenie. O ile czasami to są żarty, hasła, że ten fotoradar i tak za dwie minuty zostanie zniszczony, o tyle zdarza się też, że wykrzykują groźby albo hasła nacechowane agresywnie - tak reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk opisuje zachowania kierowców, reagujących na powrót fotoradaru.

- Stoi dla bezpieczeństwa nas wszystkich, którzy tędy przejeżdżają – stwierdza kierująca.

Cztery razy zniszczony, wrócił: dobrze czy niedobrze? - Ogólnie niedobrze dla kierowców. Może dla ruchu drogowego tutaj i dla organizacji - stwierdza kierujący i dodaje, że nie jest zadowolony z powrotu fotoradaru.

- Też jestem kierowcą i to pomaga dużo - stwierdza inny kierowca.

700 naruszeń w niecały tydzień

Najbardziej nielubiany i zapracowany fotoradar przez pierwsze dni po powrocie, czyli od 9 do 14 września - zarejestrował ponad 700 naruszeń.

- To urządzenie może i budzi skrajne emocje, ale dlatego, że stoi we właściwym miejscu, dlatego że jest batem na piratów drogowych, którzy lubią szybką i brawurową jazdę, a my nie pozwolimy na anarchię - zaznacza Konkolewski.

Urządzenie stoi na trasie z Pruszkowa do Warszawy. Najpierw jest ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Potem jest znak informujący o wjeździe do obszaru zabudowanego i tu już trzeba zwolnić do 50 km/h.

wawa
Uszkodzenie fotoradaru w Alejach Jerozolimskich na nagraniu
Źródło: Vitrina PL

- Ja słyszałem, że niektórzy już się zakładają, jak długo w tym miejscu wytrzyma w dobrej formie. Wandale trafili na poważnego zawodnika, a my się nie poddamy - dodaje Konkolewski.

Inspekcja szacuje wszystkie straty na ponad 100 tysięcy złotych. Pokrył je na razie ubezpieczyciel, on pewnie też liczy na złapanie wandali. Pytanie, czy to możliwe bez puszczenia przez kogoś farby.

Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek
Udostępnij:
Tagi:
FotoradarFotoradaryruch drogowyPolicja
Czytaj także:
Policja zatrzymała 19-latka
Myślała, że ratuje syna. Przekazała pieniądze oszustowi
Praga Południe
Prace na ulicy Złotej
Korekta nowej Złotej. Będzie mniej trawy, a więcej kamieni
Śródmieście
Wyciek do rzeki Czarnej w Wołominie
Niebezpieczna substancja wyciekła do rzeki
WOŁOMIN
Policjanci znaleźli niebezpieczne przedmioty
Zadzwonił do niej "komisarz Bielecki". Kazał wypłacić 60 tysięcy złotych
Okolice
Łosie w Starych Babicach (Mazowieckie)
Obudził ich domofon. Dzwoniły łosie
Okolice
Akcja policji na Pradze Północ
Kwitł tam narkotykowy biznes. W jednej chwili weszli do kilku mieszkań
Praga Północ
Dariusz Matecki na płocie przy siedzibie AWS
Poseł Dariusz Matecki forsował płot uczelni. Jest zawiadomienie
Mokotów
Zatrzymanie 24-latka poszukiwanego listem gończym do sprawy wypadku na Moście Łazienkowskim
Kolega Łukasza Żaka w rękach policji. Był poszukiwany listem gończym
Okolice
Karambol na Moście Łazienkowskim
Pięć aut zderzyło się na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 46-latka
Jechał po pijaku, prawa jazdy już nie odzyska, ale jeździ dalej. Sąd wciąż łaskawy
Okolice
Karol Bielski, spot wyborczy z 2024 roku
Prokuratura bada wpłaty pracowników na kampanię dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zderzenie z łosiem na A2
Zderzenie z łosiem na autostradzie
Okolice
Ewakuacja Lotniska Chopina
Lotnisko Chopina wznowiło pracę. Zakończone działania pirotechników
Włochy
Wizualizacja muzeum w Oborach
Budynek jak spodek UFO w zabytkowym otoczeniu
Dariusz Gałązka
Mężczyzna nadział się na metalowe ogrodzenie
Mężczyzna nadział się na metalowe ogrodzenie
Śródmieście
Potrącenie pieszej na ulicy Młynarskiej
Piesza potrącona obok przystanku. "Liczne złamania"
Wola
Dokument z kapsuły czasu
Znaleźli kapsułę czasu, a w niej dokument sprzed 140 lat
Okolice
Miejsce wykolejenia pociągu PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche
Koniec utrudnień po tragicznym wypadku na torach
Okolice
Wypadek w Warszawie
Zniszczył 14 aut, tłumaczył się awarią autobusu. Ekspertyza mówi co innego
Ochota
W Żyrardowie znaleziono mężczyznę z raną postrzałową
Oddali dwa strzały, mężczyzna umierał na ulicy. Wyrok
Okolice
Prace przeniosą się na jezdnię równoległą do S8
Prace na S8 przenoszą się nad Wisłostradę. Zamknięte pasy i zjazdy
Praga Północ
37-latek został zatrzymany
Policjanci zauważyli źle zaparkowanego tira. Wynik kontroli okazał się zaskakujący
Okolice
Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
"Choć jej nogi wystawały na jezdnię, żaden z samochodów nie zatrzymał się"
Okolice
"Szczurowisko" na Muranowie
"Muranowska Ratlandia"
Katarzyna Kędra
Straż graniczna odnalazła narkotyki w przesyłce z Kanady
Drops wskazał przesyłkę z Kanady. Były w niej narkotyki warte cztery miliony
Włochy
Interpelację w sprawie marszu we Lwowie podpisali posłowie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej
Szokująca interpelacja prawicy. Posłowie Kaczyńskiego, Brauna, Morawieckiego i Mentzena jednym głosem
Patryk Michalski
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki
Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką
Okolice
Policjanci znaleźli podrabiany towar
Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi
Okolice
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na przejściu dla pieszych. Trwa śledztwo, apel policji
Okolice
Znaleziono trzewik pochwy miecza
"Tysiąc lat leżał niemal na powierzchni ziemi"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki