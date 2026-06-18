Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego
Wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Radzie Warszawy Anna Auksel-Sekutowicz przekazała, że lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował w czwartek z funkcji radnego dzielnicy Ursus.
Jak dodała, mężczyzna złożył swoją rezygnację pisemnie przewodniczącemu rady dzielnicy Ursus Dariuszowi Pastorowi.
Procedura wygaśnięcia mandatu
Ursuski ratusz opublikował w czwartek po południu krótki komunikat przewodniczącego rady dzielnicy. Potwierdził on złożenie przez Dawida Kacprzyka oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu radnego.
"Złożenie rezygnacji jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" - dodał.
Wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej
Szef stołecznego samorządu lekarskiego poinformował, że Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do czasu zakończenia postępowania przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
- Wniosek zostanie rozpatrzony podczas rady 1 lipca - przekazał prezes dr Artur Drobniak.
Milionowe zarobki lekarza-radnego
Lekarz Dawid Kacprzyk był radnym dzielnicy Ursus w kadencji 2018-2023 i ponownie uzyskał mandat w wyborach w 2024 roku. W obecnej kadencji pełnił on funkcję przewodniczącego komisji oświaty.
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