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Ursus

Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego

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Dawid Kacprzyk
Warszawski Szpital Południowy
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus - poinformowała wiceprzewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Wcześniej zrezygnował z członkostwa w strukturach partii. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Radzie Warszawy Anna Auksel-Sekutowicz przekazała, że lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował w czwartek z funkcji radnego dzielnicy Ursus.

Jak dodała, mężczyzna złożył swoją rezygnację pisemnie przewodniczącemu rady dzielnicy Ursus Dariuszowi Pastorowi.

Procedura wygaśnięcia mandatu

Ursuski ratusz opublikował w czwartek po południu krótki komunikat przewodniczącego rady dzielnicy. Potwierdził on złożenie przez Dawida Kacprzyka oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu radnego.

"Złożenie rezygnacji jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" - dodał.

Wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej

Szef stołecznego samorządu lekarskiego poinformował, że Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do czasu zakończenia postępowania przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

- Wniosek zostanie rozpatrzony podczas rady 1 lipca - przekazał prezes dr Artur Drobniak.

Milionowe zarobki lekarza-radnego

Lekarz Dawid Kacprzyk był radnym dzielnicy Ursus w kadencji 2018-2023 i ponownie uzyskał mandat w wyborach w 2024 roku. W obecnej kadencji pełnił on funkcję przewodniczącego komisji oświaty.

W poniedziałek przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. W przeszłości był jednym z liderów młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, kiedy jeszcze istniała. Później został liderem Nowej Generacji, będącej zapleczem tworzącej się wtedy Koalicji Obywatelskiej.

Jeszcze do środy był zatrudniony jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 miliona złotych. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, jakie składają każdego roku radni.

Według Portalu Zero kierowany przez niego oddział ratunkowy miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze tej partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Na ich przeprowadzenie mieli oczekiwać w wydzielonym pokoju dla VIP-ów.

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Źródło: PAP
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Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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