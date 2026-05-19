Ursus Ciało 16-latka przy torach. Śledczy o przyczynie śmierci Oprac. Katarzyna Kędra |

- Najprawdopodobniej doszło do porażenia prądem - przekazał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Jak dodał, świadczące o tym ślady na ciele znaleziono podczas przeprowadzonej sekcji zwłok.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób do tego doszło. - Prokuratura zabezpieczyła monitoring znajdujący się na stacji - zaznaczył rzecznik.

Leżał przy torach pomiędzy stacjami PKP Ursus i PKP Ursus Niedźwiadek

Przypomnijmy: w niedzielę, 3 maja, służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie leżącym w rejonie torów kolejowych, pomiędzy stacjami PKP Ursus i PKP Ursus Niedźwiadek. Jak informowała wówczas rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III aspirant Małgorzata Gębczyńska, 16-latek został odnaleziony przez przypadkowego przechodnia, który był ratownikiem medycznym. Mężczyzna od razu podjął próbę ratowania życia nastolatka. Reanimacja się jednak nie udała. 16-latek zmarł.

Policjantka zaznaczała, że zmarły nie miał obrażeń świadczących o potrąceniu przez pociąg czy upadku. Wstępnie wykluczono też udział osób trzecich.

Inny wypadek tego samego dnia

Tego samego dnia, kilka godzin później, doszło do wypadku w okolicach stacji w Parzniewie. 18-latka spadła tam z dachu pociągu, trafiła do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia są wciąż badane. Policja nie potwierdzała jednak wówczas, by te sprawy były ze sobą powiązane.

