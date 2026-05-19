Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

Ciało 16-latka przy torach. Śledczy o przyczynie śmierci

|
Ciało 16-latka znaleziono w pobliżu na stacji Warszawa Ursus (zdj. ilustracyjne)
Dzielnica Ursus w Warszawie
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W rejonie stacji kolejowej w Ursusie znaleziono przy torach 16-latka. Nie udało się go uratować. Chłopak nie miał obrażeń świadczących o tym, by doszło do potrącenia przez pociąg. Śledczy mają już wyniki sekcji zwłok i znają prawdopodobną przyczynę śmierci nastolatka.

- Najprawdopodobniej doszło do porażenia prądem - przekazał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Jak dodał, świadczące o tym ślady na ciele znaleziono podczas przeprowadzonej sekcji zwłok.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób do tego doszło. - Prokuratura zabezpieczyła monitoring znajdujący się na stacji - zaznaczył rzecznik.

Leżał przy torach pomiędzy stacjami PKP Ursus i PKP Ursus Niedźwiadek

Przypomnijmy: w niedzielę, 3 maja, służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie leżącym w rejonie torów kolejowych, pomiędzy stacjami PKP Ursus i PKP Ursus Niedźwiadek. Jak informowała wówczas rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III aspirant Małgorzata Gębczyńska, 16-latek został odnaleziony przez przypadkowego przechodnia, który był ratownikiem medycznym. Mężczyzna od razu podjął próbę ratowania życia nastolatka. Reanimacja się jednak nie udała. 16-latek zmarł.

Leżał przy torach. Tajemnicza śmierć 16-latka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Leżał przy torach. Tajemnicza śmierć 16-latka

Policjantka zaznaczała, że zmarły nie miał obrażeń świadczących o potrąceniu przez pociąg czy upadku. Wstępnie wykluczono też udział osób trzecich.

Inny wypadek tego samego dnia

Tego samego dnia, kilka godzin później, doszło do wypadku w okolicach stacji w Parzniewie. 18-latka spadła tam z dachu pociągu, trafiła do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia są wciąż badane. Policja nie potwierdzała jednak wówczas, by te sprawy były ze sobą powiązane.

Nastolatka spadła z dachu pociągu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nastolatka spadła z dachu pociągu

Okolice
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Prokuratura
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Motocyklista przeleciał nad samochodem
Ochota
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
Wypadek na jeziorze. "To tegoroczni maturzyści"
Mazury
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
Śródmieście
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Donald Trump przed orędziem
Trump rezygnuje z pozwu. Możliwa kontrowersyjna ugoda
BIZNES
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jak Ziobro dostał się do USA? "To była praca zbiorowa" polityków PiS
TVN24
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
TVN24
szpital przychodnia pacjent lekarz S shutterstock_1129302428.jpg
Zabrała "bezpańską" kurtkę, nie wiedziała o lokalizatorze
Mokotów
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Zuzanna Karczewska
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
TVN24
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Posesja Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie
Interwencja policji na posesji Jarosława Kaczyńskiego
Żoliborz
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
TVN24
Ruszyły prace w Elizeum
Prace w jednym z najbardziej tajemniczych zabytków stolicy
Śródmieście
Reprezentujący Mołdawię Satoshi podczas finału Eurowizji
Dymisja szefa telewizji po głosowaniu w finale Eurowizji
TVN24
Ukraińskie ataki w okolicach Moskwy
Ukraina nie odpuszcza. Wysyła drony w kierunku Moskwy
TVN24
Na terenie likwidowanego zakładu górniczego w Stefanowie Ruszkowskim ustały prace
Nie dostali koncesji i zapanowała "cisza jak makiem zasiał"
Piotr Krysztofiak
Prognozowana suma opadów we wtorek 19 maja
Idą ulewy. Gdzie się ich spodziewać
METEO
Peter Magyar
Magyar w Polsce. To ma w planach
TVN24
Siewiera Piasecki
"Potrzebna jest dyplomacja na poziomie prezydenckim". Siewiera: a jej nie ma
TVN24
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Izabela Bodnar
Mąż posłanki z zarzutami. Zabrała głos
TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje
TVN24
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
TVN24
Policja znalazła narkotyki
"Różowa kokaina" ukryta w mieszkaniu
Wola
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki