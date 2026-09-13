Ursus Pożar auta w garażu podziemnym. Strażacy walczyli z dużym zadymieniem Klaudia Kamieniarz |

Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie Źródło wideo: Warszawa112 Źródło zdj. gł.: Warszawa112

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Przed godziną 19 w sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o dużym zadymieniu i pożarze w garażu podziemnym bloku przy ulicy Dzieci Warszawy w Ursusie. - Całkowicie spalił się samochód osobowy w garażu podziemnym. Był to samochód benzynowy - informuje młodszy brygadier Krzysztof Wójcik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Początkowo do akcji skierowane zostały cztery wozy gaśnicze, w tym jeden z drabiną. Wkrótce na miejsce dojeżdżały kolejne. W sumie pracowało tam 10 zastępów i 35 strażaków.

Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie Źródło zdjęcia: Warszawa112 Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie Źródło zdjęcia: Warszawa112 Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie Źródło zdjęcia: Warszawa112 Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie Źródło zdjęcia: Warszawa112 Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie Źródło zdjęcia: Warszawa112

- Nie ma osób poszkodowanych. Część mieszkańców budynku ewakuowała się jeszcze przed naszym przybyciem oraz w trakcie działań - relacjonuje strażak.

Woda zalała szyb windy

Jak podkreśla, pożar nie rozprzestrzenił się na inne pojazdy czy konstrukcję budynku.

- Ucierpiała instalacja wodna, która zalała szyb windowy i część garażu - mówi. - Problemem okazało się oddymienie garażu z uwagi na jego dużą kubaturę i to, że automatyczny system wentylacji wyłączył się po 20 minutach działania. Musieliśmy ściągać na miejsce nasze agregaty oddymiające o dużej wydajności - zaznaczył mł. bryg. Wójcik.

Działania strażaków zakończyły się około godziny 22. Lokatorzy budynku mogli później powrócić do swoich mieszkań.