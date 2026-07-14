Ursus Pęknięta ściana bloku i nocna ewakuacja 14 rodzin Dariusz Gałązka |

Z bloku w Ursusie ewakuowano 14 rodzin Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Część mieszkańców bloku przy ulicy Dyrekcyjnej zostało ewakuowanych przez służby. Informację potwierdziła w rozmowie z redakcją Kontakt24 oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 2.40 w nocy. Przy ulicy Dyrekcyjnej w Warszawie doszło do ewakuacji trzydziestu jeden osób z czternastu mieszkań. Nie było osób poszkodowanych. Nasze działania ograniczały się do zabezpieczenia terenu - przekazała sierżant Klaudia Śliwka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

14 rodzin ewakuowanych

W sprawie pękającego bloku skontaktowaliśmy się z Urzędem Dzielnicy Ursus. Jak poinformowała nas jego rzeczniczka prasowa Agnieszka Wall, budynek nie znajduje się w zasobie miejskim.

- Mieszkańcy zauważyli pęknięcie i powiadomili służby. Efektem prowadzonych działań była ewakuacja 14 rodzin. Na miejscu był inspektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - przekazała przedstawicielka urzędu.

Zapewniła, że ze strony jest gotowość do podjęcia wszelkich czynności pomocowych, które będą potrzebne. - Jesteśmy w kontakcie z zarządcą budynku i na tę chwilę taka pomoc nie jest potrzebna. Jednocześnie uruchomiliśmy w domu kultury Portiernia, gdzie mieszkańcy mogą poczekać na zakończenie działań służb, napić się kawy, czy herbaty - powiedziała Wall.

Z bloku w Ursusie ewakuowano 14 rodzin Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Wejście na klatkę schodową niemożliwe

Rzeczniczka urzędu wyjaśniła , że na miejscu cały czas trwa sprawdzanie budynku przez służby.

We wtorek na ulicy Dyrekcyjnej był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Na miejscu jest policja, która prowadzi swoje czynności. Część mieszkańców znajduje się przed blokiem. Wejście na klatkę schodową nie jest możliwe - zrelacjonował nasz reporter.

Po godzinie 20 nasz reporter ponownie sprawdził, jak wygląda sytuacja przy Dyrekcyjnej. Mieszkańcy wrócili do bloku, działają też lokale usługowe na parterze.