Zimny i śnieżny poranek. Na drogach korki

Dodała, że termometry w Warszawie od rana pokazują minus 10 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. W ciągu dnia w Warszawie ma być do minus ośmiu stopni Celsjusza.

Posypywarki w akcji

Jak zapewnił wczesnym rankiem Zarząd Oczyszczania Miasta, na ulice Warszawy już wczesnym rankiem wjechały posypywarki. - Od godz. 5:45 170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. To w sumie 1500 kilometrów stołecznych ulic. Pozostałe oczyszczane są m.in. na zlecenie urzędów dzielnic - poinformował ZOM.

"W związku z warunkami pogodowymi o godz. 4:30 rozpoczęła się akcja służb oczyszczania miasta. Posypywarki działają na warszawskich mostach, wiaduktach i takich ulicach jak np. Dolna, Belwederska czy Spacerowa. To w sumie 230 kilometrów dróg" - poinformował ZOM.

Jak informuje tvnmeteo.pl, na Mazowszu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Miejscami może spaść nawet do 30 centymetrów. Możliwe są również zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez silny wiatr o prędkości od 20 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 55 kilometrów na godzinę.