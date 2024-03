Zderzenie trzech aut w Zielonce

Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego. - Widać trzy rozbite samochody: toyota, volkswagen i bus. Najmocniej zniszczony jest ten pierwszy samochód. Strażacy musieli wycinać w toyocie drzwi, aby dostać się do poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo. Volkswagen zderzył się jeszcze czołowo z busem, który pełni funkcję linii bezpłatnej Lipniki-Wołomin-Ząbki - opisał Artur Węgrzynowicz z tvnwarszaw.pl, który pojechał na miejsce. - To mały autobus linii lokalnej - dodał.