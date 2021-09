Rowerzysta zderzył się z autem w Zielonce. Wezwano śmigłowiec

Rowerzysta został ranny po zderzeniu z mazdą w Zielonce. Do poszkodowanego wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ale ostatecznie do szpitala mężczyznę przetransportowano karetką.

W niedzielę około godziny 15 nad podwarszawską Zielonką pojawił się żółty śmigłowiec LPR. - Szukał ewidentnie miejsca do lądowania - przekazał dziennikarz TVN24 Cezary Królak.

Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji powiedziała nam, że interwencja miała związek z wypadkiem z udziałem rowerzysty. - Zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do służb o godzinie 15.10. Na drodze wojewódzkiej numer 631 w kierunku Nieporętu rowerzysta zderzył się z osobową mazdą. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Była też karetka i ostatecznie to ta załoga zabrała mężczyznę do szpitala na badania - podała policjantka.