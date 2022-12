Autobus na boku, dwie osoby trafiły do szpitala

Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek pod Garwolinem. Autokar wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Dwie osoby przetransportowano do szpitala. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 7 w miejscowości Zgórze. Zgłoszenie dotyczyło autobusu, który wjechał do rowu. - Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 49-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, kierując autokarem marki Setra, zjechał z drogi i wpadł do rowu. Pojazd przewrócił się na bok – poinformowała mł. asp. Małgorzata Pychner, rzeczniczka prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Jak dodała, autokarem podróżowało 16 pasażerów.- Dwoje z nich trafiło do szpitala, to osoby w wieku 16 i 65 lat. Nastolatek po badaniu wrócił do domu – zaznaczyła. W szpitalu została 65-lenia kobieta.