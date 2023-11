Pędził prawie 200 kilometrów na godzinę. Tłumaczył, że "za pół godziny ma samolot"

Starsza aspirant Magdalena Gąsowska poinformowała, że do zdarzenia doszło w miejscowości Zgorzała niedaleko Piaseczna, gdzie kierowca audi został zarejestrowany przez policyjną kamerę. - Mężczyzna rozwinął prędkość sięgająca blisko 200 kilometrów na godzinę. Mundurowi nie omieszkali zatrzymać go do kontroli drogowej, by ustalić, co skłoniło go do takiego naruszenia przepisów - podała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.