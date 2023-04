"Wypalał filtr cząstek stałych", odpocznie od prowadzenia auta

- Nadmierna prędkość, to cały czas jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Mimo to wielu kierowców nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, określających dopuszczalną prędkość - zaznacza w komunikacie podkom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. - Takiego kierowcę zatrzymali do kontroli policjanci siedleckiego Wydziału Ruchu Drogowego, wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED. W Żelkowie Kolonii 32-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego przekroczył prędkość o 54 km/h, jadąc w obszarze zabudowanym 104km/h. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że wypalał filtr cząstek stałych w swoim audi z silnikiem diesla - dodaje.