Zderzenie siedmiu aut na trasie S8

Policja zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 11.20 - Ze wstępnych ustaleń wynika, że zderzyło się siedem samochodów. Doszło do niego przed ulicą Łabiszyńską w kierunku Marek. Na miejscu są prowadzone czynności – poinformowała Barbara Szczerba z Komendy Stołecznej Policji.

O zdarzeniu poinformowała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podano, że doszło do niego pomiędzy węzłem Wisłostrada a Głębocka. Doszło do zderzenia siedmiu pojazdów osobowych, brak informacji o poszkodowanych, zablokowany 1 pas w kierunku Białegostoku, przewidywany czas trwania utrudnienia ok. 2h – przekazano w komunikacie z godziny 13.50.