Ciężarówka z tłuczonym szkłem wpadła do rowu na krajowej "50"

Samochód ciężarowy wpadł do rowu na krajowej "50" w powiecie wołomińskim. Wcześniej zderzył się z innym tirem. Jeden z kierowców trafił do szpitala. Z powodu działań służb na miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu.

Do wypadku doszło w środę po południu na terenie gminy Jadów, na odcinku drogi krajowej numer 50 pomiędzy Zawiszynem a Łochowem. - Kierowca samochodu ciężarowego zahamował, chcąc przepuścić osobę jadącą na rowerze. Zarzuciło tyłem jego samochodu, jako że miało to miejsce na łuku drogi. W wyniku tego, uderzył on w jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy, który następnie wpadł do rowu i uderzył w drzewo - informuje Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.