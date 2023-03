Jaguar dachował i uderzył w inne auta. Dwie osoby zginęły. Prokuratura: w ich krwi alkohol i kokaina

Do płońskiej prokuratury dotarła opinia biegłego z zakresu badań toksykologicznych, dotycząca kierującej i pasażera jaguara, który w październiku 2022 roku rozbił się na krajowej ''siódemce'' w Załuskach.

- Potwierdzam, że we krwi pasażera i kierującej jaguarem stwierdzono zarówno alkohol, jak też kokainę - powiedziała nam Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku. - Śledztwo jest nadal w toku - dodała rzeczniczka.

Jaguar uderzył w bariery, dachował, zderzyło się z innymi autami

Do wypadku doszło na początku października ubiegłego roku. Na krajowej siódemce, na wysokości miejscowości Załuski, osobowy jaguar zderzył się z dostawczym fiatem. Dwie osoby, które podróżowały jaguarem zginęły. Do trafiły też trzy inne osoby.

Dodała, że dwóch mężczyzn w wieku 33 lat zostało zabranych do szpitala. Jeden z nich był w stanie ciężkim. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Trzeci podróżujący fiatem - 49-latek - odniósł lżejsze obrażenia i nie wymagał hospitalizacji - podkreśliła wówczas policjantka.