Wypadek na S7. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala

Na trasie S7, na wysokości Zakroczymia doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jak przekazała straż pożarna, dwie osoby zostały poszkodowane. Po wypadku droga w kierunku Gdańska była zablokowana.

Do zderzenia doszło po godzinie 10 na trasie S7 w miejscowości Zakroczym (powiat nowodworski). - Na miejscu jest straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie go zawrócono - mówił przed godziną 11 reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Więcej informacji podała straż pożarna. - Doszło do zderzenia z udziałem dwóch samochodów, którymi podróżowały łącznie trzy osoby. Dwie zostały poszkodowane. Jeśli chodzi o nasze siły: są to dwa zastępy z PSP i trzy zastępy z OSP, czyli łącznie pięć zastępów i policja – informował początkowo Łukasz Kochanowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Później doprecyzował, że dwie poszkodowane osoby zostały zabrane do szpitala. - Ze zgłoszenia wynikało, że jedna osoba jest nieprzytomna, dlatego na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Natomiast kiedy nasze zastępy dotarły na miejsce, obie te osoby były przytomne i znajdowały się pod opieką pogotowia ratunkowego. One samodzielnie, lub z pomocą świadków zdarzenia, opuściły pojazdy - doprecyzował strażak.

- Honda uderzyła w tył forda, który po zderzeniu wjechał do rowu. Poszkodowani to osoby podróżujące tym drugim autem. Do zderzenia doszło najprawdopodobniej przy zmianie pasa - ustalił nasz reporter.