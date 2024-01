Przebudowana ulica ks. Skorupki w Ząbkach już gotowa. Drogowcy pokazują efekty prac

Udało się odebrać i oddać do ruchu drogę wojewódzką numer 634 - ulicę ks. Skorupki w Ząbkach - przekazał tamtejszy urząd miasta. Efekt prac można zobaczyć w wideo opublikowanym przez drogowców.

"W ramach tego zadania przebudowana została ul. ks. Skorupki. Nowa jezdnia z wydzielonymi pasami do lewoskrętów, ronda na skrzyżowaniach z ulicami Sosnową i Langiewicza oraz Wyzwolenia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz drogi serwisowe do obsługi lokalnego ruchu - wszystko to znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników drogi" - czytamy w opisie wideo zamieszczonym na profilu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.