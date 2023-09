Wypadek motocyklisty w Ząbkach. Ciężarówka stanęła w poprzek jezdni

Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 629 w podwarszawskich Ząbkach. Na wysokości centrum handlowego doszło do zderzenia motocyklisty z ciężarówką. Poszkodowany został kierujący jednośladem. Są utrudnienia.

- Na drodze wojewódzkiej 629, na ulicy Radzymińskiej w Ząbkach, przy centrum handlowym doszło do zderzenia motocyklisty i samochodu ciężarowego. W momencie dojazdu straży pożarnej na miejscu obecny był już zespół ratownictwa medycznego, który zajmował się kierującym motorem - przekazał po godzinie 9 aspirant Jan Sobków z wołomińskiej straży pożarnej.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Do zdarzenia doszło przy wjeździe do centrum handlowego M1. Samochód ciężarowy z naczepą jechał Radzymińską od centrum w kierunku Marek, wykonywał lewoskręt. Wtedy motocyklista, poruszający się z pasażerką, uderzył w bok kabiny ciężarówki. Kierujący motocyklem trafił do szpitala, a jego pasażerka została przebadana na miejscu - opisał nasz reporter.