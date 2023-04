Za przejście na czerwonym zapłaci ponad tysiąc złotych

Policjanci ukarali mandatem w wysokości 1100 złotych 28-latka, który przeszedł przez przejście dla pieszych, gdy sygnalizator wskazywał czerwone światło. - Pieszy to uczestnik ruchu drogowego, którego nic nie chroni, oprócz zdrowego rozsądku, rozwagi i ostrożności na drodze - przypominają.

Jak przekazała w środę rzeczniczka policji w Ciechanowie mł. asp. Magda Zarembska, patrol policji zauważył pieszego, który przeszedł przez pasy, kiedy sygnalizator wskazywał czerwone światło .- Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mężczyzna zmusił kierowcę pojazdu do gwałtownego hamowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci ukarali 28-latka mandatem w wysokości 1100 złotych - podkreśliła mł. asp. Zarembska. - Kierowcy, ale również piesi, muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym - dodaje.

"Pieszego nic nie chroni, oprócz jego zdrowego rozsądku"

Rzeczniczka ciechanowskiej policji zwróciła uwagę, że "pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Nic go nie chroni, oprócz jego zdrowego rozsądku, rozwagi i ostrożności na drodze". - Dlatego dla pieszego tak ważne powinno być przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - zaznaczyła. Dodała, że obowiązkiem pieszych tak, jak kierujących, jest stosowanie się do sygnalizacji świetlnej - zaznaczyła.