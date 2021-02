Ślisko na S8 pod Wyszkowem. Dwa auta wpadły na bariery

Kierowca samochodu osobowego trafił do szpitala po tym, jak jego auto wpadło na bariery na trasie S8 pod Wyszkowem. W kierunku Białegostoku dostępny jest wyłącznie jeden pas ruchu. Policja ostrzega, że kilkaset metrów wcześniej również doszło do kolizji.

Do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 9 na odcinku trasy S8 w miejscowości Lucynów (powiat wyszkowski). - Kierowca bmw uderzył w bariery energochłonne na 23 kilometrze jezdni w kierunku Białegostoku. Prawdopodobną przyczyną zderzenia mogło być niedostosowanie prędkości do warunków jazdy - informuje Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. - Kierowca był trzeźwy, trafił pod opiekę pogotowia ratunkowego i został zabrany do szpitala - dodaje.