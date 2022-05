W plecaku marihuana, a w bagażniku koleżanka. 19-latek zatrzymany po kontroli drogowej

Posiadanie narkotyków i nadmierna liczba pasażerów

19-letni mieszkaniec gminy Wyszków został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Mężczyźnie została również pobrana krew do badań laboratoryjnych, aby ustalić, czy nie kierował pod działaniem środków odurzających. 19-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, do którego się przyznał. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to przestępstwo zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. - Nie obejdzie się również bez wniosku o ukaranie za przewożenie nadmiernej liczby pasażerów i to na dodatek w bagażniku – dodał komisarz Wroczyński.